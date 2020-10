El Ayuntamiento de València no descarta cerrar el fin de semana los cementerios

Así, lo ha señalado el concejal de Cementerios y Servicios Funerarios, Alejandro Ramon, antes de realizar un recorrido por el Cementerio General de València para efectuar la supervisión del dispositivo especial de Todos los Santos.

Al respecto, ha explicado que el protocolo de seguridad que remitió la Conselleria de Sanidad para la festividad de Todos los Santos no ha variado pr el empeoramiento que está registrado la situación epidemiológica. No obsante, ha señaldo que están a "expensas" de recibir una nueva orden y de la evolución de la pandemia porque "no descarta cerrar el cementerio el día 1, incluso el sábado".

Ramon ha explicado que el dispositivo especial de Todos los Santos, que este año se ha reforzado con nuevas medidas de seguridad por la covid-19: el control del aforo en todos los camposantos a través de tecnología led infrarrojo y la división del Cementerio General, el tercero más grande de España, en cuatro zonas, con accesos separados e independientes, para asegurar que no se supera el número máximo autorizado de personas.

Asimsimo, ha pedido que las visitas se realicen "de manera escalonada" para que no haya aglomeraciones y ha recomendado que "aquellas personas mayores o con una situación delicada de salud eviten acudir a los cementerios este fin de semana".

"Llevamos semanas haciendo un llamamiento a la población para que adelante su visita y no espere al día 1 de noviembre, que, además, es domingo, es fin de semana", ya que "lo que estamos intentando evitar precisamente es que ese fin de semana, ese día 1, se produzca una aglomeración".

Al respeto, ha destacado que "algo que sí que estamos notando, sobre todo a partir del sábado pasado, del domingo, del fin de semana, cuando sí que hubo una gran afluencia de gente" y también "ahora entre semana, a pesar de ser días laborables, sí que se aprecia que la gente en gran parte está adelantando sus visitas".

AFORO RESTRINGIDO

El edil ha recordado que el objetivo del Ayuntamiento es "ofrecer el servicio de visitas con la mayor normalidad posible", respetando las normas sanitarias decretadas por las autoridades, entre ellas, "el aforo restringido a una persona por cada 2,25 metros cuadrados".

Para ello, se instalará una tecnología de led infrarrojo en los accesos de todos los recintos funerarios que "indica en tiempo real tanto la gente que está entrando como la gente que está saliendo", de manera que "podemos conocer el aforo en todo momento".

Además, en el caso del Cementerio General, el tercero más grande de España, se ha compartimentado en cuatro secciones, con entradas y salidas independientes para cada una de las zonas, por lo que el concejal ha recomendado "informarse con el personal de los cementerios en los diferentes accesos".