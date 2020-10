Arturo Valls, descontento con su entrada en '¡Ahora caigo!': "Me ha faltado dinamismo y un poco de chispa"

"Para, para, para. Perdonad, no estoy satisfecho con esta salida, me ha faltado dinamismo y un poco de chispa. Ponme la música otra vez". Así comenzó Arturo Valls el programa de este martes.

El presentador no terminó muy convencido de su entrada al plató de ¡Ahora caigo! y solicitó al equipo del concurso volver a repetir su llegada. Mientras el público aplaudía y la música sonaba, Valls volvió a pedir un momento de atención.

"Espera, es que no estoy subiendo... no sé si es actitud o el tempo... pónmela otra vez", mientras volvía a bajar las escaleras de programa, para regresar al plató en un tercer intento.

Pero esa tampoco le gustó: "No sé qué me pasa...". En ese momento apareció un miembro del equipo para advertirle que "ya no suba más", señaló el presentador, que se disculpó: "Ya no me dejas, ¿no?".

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Valls subió una última vez las escaleras entre risas: "Es que tenemos tal compenetración trabajando que con una mirada ya sé lo que tengo que hacer", afirmó el presentador mientras daba la bienvenida a los espectadores y daba comienzo al concurso.