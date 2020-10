Julio Medem confiesa estar mentalizado para "un futuro lejos de las salas de cine" porque "no queda otra"

20M EP

El director Julio Medem ha confesado estar mentalizado para "un futuro lejos de las salas de cine" y "aprovechar la oportunidad" que le brindan las plataformas porque "no queda otra". "Lo he pasado mal durante dos años", ha reconocido el realizador, que ha dirigido dos películas para plataformas que "no habrían encontrado productor".