Cvirus.- Los partidos gallegos pactan 46 comparecencias y piden 149 informes para la comisión de reactivación

Además, han acordado solicitar un total de 149 informes para esta comisión a numerosas entidades para abordar cuestiones que van desde la vivienda, a datos de índole sanitario, pasando por cuestiones demográficas y un nuevo modelo de residencias, un asunto que, precisamente, la conselleira de Política Social, Fabiola García, anunció que remitiría el departamento autonómico en una reciente comparecencia en la Cámara gallega.

Tras más de dos horas de negociación entre los tres grupos, la comisión ha cerrado el plan de trabajo, que tiene como objetivo realizar cuanto antes las comparecencias y finalizar su labor, como mucho, a finales de enero de 2021, al margen de la elaboración del dictamen final.

El único integrante del Gobierno gallego que acudirá a la comisión será el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde. No irá el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aunque inicialmente era propuesto por el BNG.

El acuerdo se realizó, según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, por un sistema de cupos que propició que cada grupo pudiese incluir un número mínimo de propuestas sin que fuese obstaculizado por otra formación.

Así, la lista de comparecencias en el ámbito económico incluye, además del vicepresidente segundo: Santiago Lago (Foro Económico de Galicia), Emilio Bruquetas Serantes (director general de Reganosa y miembro del comité de expertos económicos), Miguel Corgos (director xeral de Planificación e Orzamentos), Agustín Hernández (presidente del Consello Económico e Social), Cesáreo Pardal (presidente del Clúster de Turismo), Paulo Carril (secretario xeral de CIG), Edelmiro López Iglesias, profesor titular de la USC; al máximo representante de la Rede de investigación de Galicia; Fernando González Laxe (comité de expertos y Foro Económico de Galicia); Abel Caballero (presidente FEMP); y la comparecencia conjunta de los secretarios generales de UGT y CC OO.

En el ámbito de la política social, acudirán: Fernando Lamelo, el coordinador del equipo covid en las residencias del Complexo Hospitalario de A Coruña; Agustín Acevedo; director xeral de Atención Integral Sociosanitario; Eloína Injerto, presidenta de EAPN-Galicia-Rede Galega contra a pobreza; Iker Sertucha, presidente de Cermi; José Luis Gavela, presidente Fundación San Rosendo; colectivo Tegra; Paula Guntín, directora de las escuelas infantiles 'Os Pequerrechos'; Josefina Fernández, delegada de DomusVI; y Paulino Campos, presidente de la Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de residentes e da Dependencia (Rede).

Procedentes del ámbito sanitario: Antonio Fernández-Campa, gerente de la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde; Tato Vázquez Lima, coordinador de Urgencias del Hospital do Salnés; Gustavo Gómez, socio de Bahía Software; Estrella López Pardo, directora de Procesos e Soporte del área sanitaria de O Salnés; una representante de Enfermeiras en Loita; el portavoz de SOS Sanidade Pública; y Miguel Puello, de Médicas Precarias.

De educación, han sido llamados José Luis Mira, secretario xeral de Educación; José Luis Leis Blanco, director del CIFP Politécnico de Santiago; María Fernández, miembro del comité educativo y directora de la EOI de Pontevedra; Carmen Fernández Morante, decana de la Facultad de Educación; Suso Bermello, de CIG-Ensino; y Fernando Lacaci, portavoz de Anpas Galegas.

Por parte de la cultura, han sido llamados el director del Centro Dramático Galego, Fran Núñez; la gerente de Ficción Producciones, Mamen Quintás; y el economista y antropólogo Marcos Lourenzo. En el cupo de 'institucional', estarán el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; el presidente de la Fegamp, Alberto Varela; el presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, y el alcalde de Lalín, Xosé Crespo.

Junto a estos nombres, han sido llamadas a la doctora en Economía de la USC María Bastida y a la doctora en Economía Carmen Castro García para abordar las cuestiones de igualdad.

Además, la comisión ha habilitado un buzón telemático que está abierto a la ciudadanía para aportar las sugerencias y aportaciones que se consideren oportunas, para que se tengan en cuenta en la elaboración de las recomendaciones del dictamen final.

POSTURA DE LOS GRUPOS

Durante el debate previo, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha recordado la "situación extraordinaria" que está dejando la pandemia, que "ni siquiera es simétrico" en el ámbito social y económico, con "resultados distintos".

Para Puy, es necesario que esta comisión haga un trabajo "constructivo", porque es una "forma de honrar a los más de 860 fallecidos" que contabiliza actualmente Galicia, que "ha demostrado que apoya el modelo social". "Ciertamente podemos hacer aportaciones para mejorar el modelo en el que vivimos", ha dicho, rebajando, eso sí, la expectativa de que el objetivo de la comisión "no debe ser tan ambicioso" por lograr un "paraíso", así como tampoco convertirse en un foro de "regate corto".

Además, el portavoz parlamentario popular ha destacado que la pertenencia a la Unión Europea va a "permitir sortear la crisis económica y social" con una inyección de fondos y ha destacado que el Gobierno gallego "ciertamente está actuando y contando con muchos expertos desde el primer momento".

Con todo, sobre el contenido de la comisión, sostuvo que "no debe sustituir" la actividad ordinaria de control y legislativa de la Cámara autonómica, sino abordar "estrictamente" las cuestiones que tienen que ver con la pandemia.

"DESAFÍO SIN PRECEDENTES"

Ante el "desafío sin precedentes", en palabras de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la formación nacionalista se presenta con la voluntad de "arrimar el hombro en el momento más difícil de las últimas décadas".

Así, para la dirigente nacionalista, que ha lamentado cada una de las muertes, cuya vida "no se puede recuperar y tiene un valor incalculable", es preciso "aprender importantes lecciones de esta crisis". Pontón cree que tiene que "salir un nuevo modelo económico y social" con tres patas: reforzar los servicios públicos, una economía verde y emergencia climática y fortalecer las herramientas para "proteger y cuidar mejor la sociedad".

"No podemos permitir que 'el sálvese quien pueda' triunfe; porque de esta crisis, o salimos todos, o no sale nadie", ha aseverado Pontón, quien parafraseando al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que "demoledores" son los datos que deja la pandemia o que no haya medios, aunque ha reconocido que el estado de alarma "no va a solucionar la pandemia" por sí solo.

En su turno, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha señalado que, independientemente de lo que dure la comisión, la crisis sanitaria "va a marcar la agenda política", por lo que defendió que su formación pretendía "darle toda la capacidad de acción y definir el mejor plan de trabajo" para que "no defraude a los gallegos".

"Dar profundidad y tiempo", subrayó Caballero, quien ha señalado la necesidad de activar una "caja de sugerencias" para que la sociedad civil y la ciudadanía puedan "ayudar" a la "reconstrucción y reactivación" de Galicia, algo que se ha hecho finalmente.

Caballero ha resaltado que esta ha de ser la "legislatura de la defensa de las personas" y ha expresado la intención "cooperativa" para superar la crisis económica y social. "Con esa voluntad venimos a esta comisión", ha zanjado.