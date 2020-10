Gobierno Vasco pretende evitar el confinamiento general con "medidas duras", aunque no lo descarta

El Gobierno Vasco pretende evitar recurrir al confinamiento general de la población mediante la aplicación de "medidas restrictivas y duras" como las puestas en marcha este lunes, pero tampoco lo descarta, si fuera preciso, para evitar la expansión del coronavirus.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Gabinete Urkullu, Bingen Zupiria, ha insistido en que el Ejecutivo no descarta "ningún escenario", tampoco el del confinamiento total.

No obstante, ha recordado que las autoridades sanitarias realizan un seguimiento "diario, pueblo a pueblo, de la situación sanitaria", y las instituciones públicas reunidas en el LABI también efectuarán "un continuo y permanente análisis".

Tras advertir de que todos ellos tienen el convencimiento de que Euskadi va a vivir "unas semanas muy complicadas", ha añadido que el objetivo es "uno y único", el de "evitar la expansión de la enfermedad y limitar su contagio".

A su juicio, la actual situación "más o menos grave" es "parecida" a la vivida en los meses de marzo y abril, que conllevó un confinamiento general de la población. Según ha añadido, "en estos momentos y en esta nueva ola", la intención es la de "no tener que recurrir al confinamiento general para hacer frente a esta situación, adoptando todas las medidas extraordinarias que haya que adoptar".

"Sí nos hemos planteado como objetivo mantener la actividad económica y educativa y, de momento, las instituciiones dejan la puerta abierta a mantener actividad física, una mínima actividad social, cultural y deportiva segura", ha indicado.

Para Bingen Zupiria, "la única manera de garantizar" ahora este "nivel de actividad" es "limitando la movilidad, la actividad nocturna y social", con no más de seis personas, que no se mezclen otras que no pertenezcan a "su burbuja social más cercana". "Son medidas restrictivas, duras, para evitar el confinamiento general", ha concluido.