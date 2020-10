El insólito motivo por el que Arturo Valls le desea a un concursante de '¡Ahora caigo!' que no gane

Por raro que parezca, Arturo Valls le dijo este pasado lunes a un concursante que deseaba que no ganara en ¡Ahora caigo! No lo es tanto si se sabe el motivo, que no es otro que, como bien dice el valenciano, "evitar un disgusto".

Durante su presentación, el concursante en cuestión, David, comentó que, si gana el dinero del premio. "Me lo llevaría para mi tío, que es el que me ha dicho que venga aquí, y luego me iría a Australia de viaje. Me gusta un animal... acuático. Un tiburón blanco, y me gustaría nadar con él", dijo el aspirante al dinero.

"Lo normal", ironizó Valls, que le preguntó si buceaba habitualmente. "no", contestó él.

"Que tengas mucha suerte ¡y no ganes!"

Entonces, y más sorprendido aún, el valenciano lanzó su deseo. "O sea, que tú no has buceado nunca y te gustaría bucear por primera vez al lado de un tiburón, para estrenarte. David, que tengas mucha suerte en la vida. Que tengas mucha suerte ¡y no ganes! Porque si ganas tenemos un disgusto", dijo entre risas el presentador.