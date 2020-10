Cultura.- Compromís torna a demanar la tornada de la Dama d'Elx després del vistiplau al trasllat de la de Baza

"Toca acabar amb tanta discriminació en matèria de cultura i tant menyspreu cedint la Dama d'Elx al seu lloc d'origen", reivindica el senador de la coalició, Carles Mulet, en un comunicat.

En concret, la petició exigeix la cessió de la Dama d'Elx a aquesta localitat alacantina des del Museu Arqueològic Nacional, amb la inversió i totes les mesures de seguretat necessàries per al trasllat, a més de crear una subseu il·licitana del MAN que albergue de forma permanent el bust.

Compromís ha presentat iniciatives similars que "sempre han xocat amb la negativa del Govern, ja fora del PP o el PSOE", per la qual cosa ara espera que el Senat done el seu suport a la devolució de la Dama d'Elx com el de l'escultura granadina.

La Dama és una joia de l'art ibèric trobada a Elx l'any 1897 i que s'exposa en l'Arqueològic Nacional a Madrid. Es tracta de la peça més valuosa del conjunt de troballes dels primers pobladors d'Espanya.

La coalició valencianista creu que hauria d'estar exposada en el Museu Arqueològic d'Història d'Elx, convertint la ciutat en la seu del Museu d'Art Iber en "un pas més cap a la descentralització del patrimoni artístic i cultural concentrat a Madrid, com si la resta de persones no tingueren dret a l'accés a la cultura".

Durant la cessió temporal de cinc mesos l'any 2006, uns 380.000 visitants es van acostar a Elx a contemplar-la després de la declaració institucional de l'Ajuntament. Deu anys després, la Generalitat va donar el seu suport amb una altra declaració la tornada del bust ibèric a la ciutat, "el lloc del que mai hauria d'haver eixit".