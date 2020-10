Puig creu que l'estat d'alarma ha de donar "la major cobertura possible a mitjà termini" i no renovar-se cada 15 dies

Així s'ha pronunciat el president en roda de premsa després de la Conferència de Presidents Autonòmics, on ha considerat que és "important" que aquesta mesura "es consolide cert temps", i ha posat com a exemple la proposta valenciana del toc de queda, que serà fins al 9 de desembre.

Puig ha considerat que aquesta durada de l'estat d'alarma "no eximeix de control parlamentari ni de fiscalització", i ha manifestat que "no es pot actuar de manera curtterminista".

"És cert que va haver-hi moltes dificultats en el seu moment per a dur a terme l'objectiu del Govern que era acabar l'estat d'alarma al juny", ha manifestat, i ha considerat que "no es pot dir una cosa i la contrària": "Els que diuen que aquesta transició es va fer massa ràpida, ara resulta que diran el contrari, és una contradicció que no es pot assumir".

"PARAIGUA MÉS POTENT"

Sobre el nivell d'emergència sanitària de la Comunitat Valenciana, Puig ha recordat que fins al 9 de desembre segueix en vigor les restriccions que van entrar en vigor aquest dissabte, una resolució que la Conselleria de Sanitat ha presentat el TSJCV perquè siga ratificada. "Aquests són els límits que hi ha", ha recalcat, encara que ha destacat que l'estat d'alarma suposa un "paraigua més potent" a les mesures de la Generalitat.

Per açò, ha insistit que des de la "serenitat" es puga generar "un marc el més estable possible".