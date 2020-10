Consulta el tarot de cada día: del 26 de octubre al 1 de noviembre y arcano de la semana

2 de copas, Rey de bastos, sota de bastos, 8 de copas, As de Oros: Sin duda el As de Oros nos indica que estamos ante una semana positiva aunque no siempre lo parezca o no esté exenta de momentos difíciles, especialmente prometedora para los asuntos materiales, trabajo, dinero, negocios y todo lo relacionado con estos ámbitos. Quizás sea algo más variable o agridulce para los asuntos del corazón y la vida familiar. Pero lo más importante es que será una semana rica en sorpresas, novedades y giros repentinos, las mejores y las peores cosas nos van a llegar de esa manera. Gran actividad física e intelectual que terminará dando sus frutos aunque sea preciso apartar muchas piedras del camino. Buena para viajar, sobre todo para los viajes de trabajo.

LUNES 26



5 de espadas, 8 de oros, 7 de copas: La semana se iniciará con un día de actividad y lucha en el que en muchos casos la realidad, los obstáculos o limitaciones chocarán contra las ilusiones y deseos más inmediatos, aunque a pesar de todo se irá avanzando y en realidad no estaríamos ante un día malo sino simplemente de abundantes obstáculos en nuestro camino. Favorable para asuntos laborales y materiales aunque al mismo tiempo todo nos llegará con sacrificio y esfuerzo, pero se conseguirá.

MARTES 27



7 de oros, 2 de copas, Rey de bastos: Será un día algo más fructífero o agradable que el anterior y en otros casos simplemente nos sentiremos más animados u optimistas. De nuevo hallaremos obstáculos, luchas o rivalidades en el entorno profesional y económico pero en este caso van a ser más suaves y llevaderos o nosotros los afrontaremos mejor. También las vivencias y acontecimientos discurrirán más favorablemente en los asuntos del corazón y para todas las relaciones y contactos íntimos.

MIÉRCOLES 28



Caballo de espadas, La Luna, 6 de oros: Se trataría de un día lleno de nervios, inquietudes, angustias, preocupaciones y a veces temores o desasosiego ya sea con razón o en la mayoría de los casos sin ella. Sin embargo finalmente todo terminará saliendo bien o en su caso se podrán recibir ayudas inesperadas. La tarde será más agradable o discurrirá de modo más favorable que la mañana y la mayoría de las inquietudes y preocupaciones se resolverán o se verá que estas no eran tan importantes.

JUEVES 29



La Muerte, 2 de copas, Rey de bastos: Este va a ser un día de muchos cambios y sorpresas, de uniones sentimentales o de trabajo que podrían entrar en crisis o en algunos casos incluso romperse, en paralelo con otras uniones o asociaciones que se constituirán este día. Se tratará de un día inspirado y positivo y tanto las rupturas como las nuevas uniones van a ser a la larga muy favorables para nosotros, aún en los casos en que eso nos parezca todo lo contrario. Novedades en trabajo o finanzas.

VIERNES 30



La Papisa, El Mundo, 7 de copas: Este será el mejor entre los días laborales o en su caso el día en que muchos nos sentiremos mejor o las cosas sucederán del modo que más nos gustaría especialmente en el ámbito laboral, financiero o la vida social, mientras que en la vida íntima la situación podría ser algo más gris y en muchos casos reinará cierta tristeza o melancolía, o una tendencia a entregarse a los recuerdos del pasado. Todo ello nos animará a centrar todas las energías en lo mundano.

SÁBADO 31



Reina de bastos, La Fuerza, La Justicia: El fin de semana va a iniciarse con un día tan positivo como el anterior para los asuntos y actividades de carácter mundanos y al mismo tiempo más favorable para la vida íntima en la que reinarán vivencias y emociones en general más positivas. Espíritu de aventura o ganas de hacer cosas, será un buen día para moverse o viajar y también para las relaciones o contactos de cualquier tipo. Esfuerzos o sacrificios que van a recibir su merecida recompensa.

DOMINGO 1



As de Espadas, La Justicia, As de Bastos: Este será un día algo más estresado o crispado en el que las cosas se podrían torcer o no caminar hacia la dirección que nosotros deseamos, especialmente en la primera parte del día. Gran actividad que a veces podría ser algo estéril o canalizarse de modo inadecuado, en otros casos habrá obstinación por seguir un camino aunque estemos viendo que no es el que más nos conviene. También en la vida íntima o familiar puede ser un poco tormentoso.

ARCANOS MAYORES DEL TAROT: Nº 0 El Loco

Esta carta simboliza y recoge la influencia de Urano personificando todo lo que es diferente o caótico desde el genio a la locura, lo irracional y todo lo que viene por caminos no convencionales, lo bohemio o inestable, lo que va contra corriente. Pero también es una carta de movimiento que indica viajes y cambios, estructuras que se destruyen o descomponen, momentos de crisis o incertidumbre. Finalmente evoca la libertad y ruptura de ataduras.