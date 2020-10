Carmen Borrego, fuera de sí, insulta a José Antonio Avilés: "¡Rastrero!"

No corren buenos tiempos para la familia Campos, algo que le puede estar pasando factura a una de sus miembros, en este caso, Carmen Borrego.

La hija menor de María teresa Campos, que ha estado toda la semana en el punto de mira por su rifirrafe con Kiko Hernández, analizó en Viva la vida, donde colabora, las palabras del colaborador de Sálvame.

Aunque no quiso entrar al trapo -"No me compensa. Ha llegado un momento en el que lo mejor es callarme. No voy a ponerme a su nivel", comentó-, no ha hecho lo mismo con uno de sus compañeros, José Antonio Avilés.

Este dio su opinión sobre todo lo que estaba pasando con la colaboradora, algo que hizo que ella estallara como pocas veces se le ha visto en televisión.

Cuando el cordobés ha llamado rastrera a Carmen, esta ha explotado fuera de sí y ha proferido un insulto: "Rastrero tú, eres un puto rastrero".

Antes, la hermana de Terelu había advertido de que no estaba pasando por su mejor momento. "No estoy bien, no soy de piedra pero no quiero ninguna guerra, quiero paz".