MásJaén.- Un total de 72 municipios se benefician de las ayudas de Diputación para acciones de comunicación local

Así se recoge en la resolución definitiva de la esta convocatoria, publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia y consultada por Europa Press. De las 91 localidades que podían acogerse a ella, 73 formalizaron su solicitud, aunque una fue desestimada.

De este modo, como 19 ayuntamientos no presentaron solicitud, no subsanaron deficiencias advertidas en el plazo estipulado o no cumplían los requisitos establecidos, el importe final de la ayuda para cada beneficiario asciende 625 euros, una vez prorrateado los importes sobrantes.

En este sentido, la convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, está dotada con 45.000 euros en total y contemplaba un mínimo garantizado de 490 euros para cada uno de los 91 ayuntamientos que podían pedir la subvención.

Estas ayudas se enmarcan en la labor de apoyo que presta la Diputación a los pequeños y medianos municipios jiennenses, en este caso para facilitar el acceso de sus habitantes a la comunicación y la información, independientemente del tamaño de la localidad en la que residan.

Su objetivo principal es fomentar la comunicación local como vehículo de progreso para toda la provincia, incluyendo las poblaciones más pequeñas. Para ello, se ha busca facilitar la difusión de la información relativa a las competencias y actividades de los gobiernos locales, usando principalmente las nuevas tecnologías. Igualmente, se pretende facilitar la participación vecinal y la promoción del bienestar social, así como impulsar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía en el acceso a la información local y provincial.

La ejecución de las acciones se extiende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de este año 2020 y deben contar con un presupuesto mínimo de 1.000 euros. Revistas culturales o de fiestas, campañas y vídeos de promoción, divulgación de patrimonio local, ampliación y mejora de aplicaciones y páginas web, elaboración de imagen corporativa o folletos son algunos de los proyectos que respalda esta convocatoria.