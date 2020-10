AUGC critica que "en plena escalada de contagio" la Comandancia de Cáceres celebre un acto para presentar a 150 agentes

Un acto que AUGC califica de "nuevo despropósito" de la Comandancia de Cáceres, en la que su jefe está "llegando a poner en peligro la salud de los agentes y sus familiares por sus decisiones, contrarias a toda lógica", ha dicho.

Según señala AUGC en nota de prensa, este acto que se celebró cuando la Junta de Extremadura había limitado las reuniones a un máximo de seis personas, por lo que esta asociación ha mostrado su "más profundo desacuerdo" con este acto, "totalmente prescindible" y destinado al "autobombo" de la Comandancia de Cáceres.

Además, añade AUGC que este acto de presentación "no es en absoluto obligatorio", sino que se deja a discreción del jefe de la Comandancia la posibilidad de celebrarlo o no, y de hecho, según apunta, "en la comandancia de Badajoz no se ha celebrado ningún acto multitudinario".

Según explica, el acto celebrado en Cáceres se llevó a cabo "sin las mínimas garantías de seguridad para los participantes, ni antes, ni durante, ni después", ya que los agentes "llegaron y regresaron a sus unidades en vehículos con cuatro, y en algún caso, con cinco agentes dentro", lo que supone "un evidente riesgo para su salud", además de que "durante la preparación no hubo ninguna distancia social.

En definitiva, "solo se respetaron las normas y recomendaciones sanitarias para la foto de celebración", asegura AUGC, quien plantea "qué mensaje" envía la Guardia Civil a la sociedad con la celebración de este tipo de actos, un mensaje que a su juicio "es nefasto para los guardia civiles que están día a día en la calle, intentando hacer cumplir las normas dictadas por los gobiernos de España y de Extremadura".

Además, asegura AUGC que con esta presentación "se está engañando a la ciudadanía", ya que "no es en absoluto cierto que se hayan incorporado 150 agentes nuevos a la Guardia Civil en Cáceres", sino que de hecho la mayoría ya estaban destinados en la provincia y "simplemente han cambiado de unidad", ya que "algunos llevan en Cáceres más de veinte años".

Por todo ello, concluye AUGC asegurando que "se ha puesto a los agentes y a sus familias en un peligro sanitario totalmente innecesario, injustificable y gratuito", para lo cual el jefe de la Comandancia se ha saltado "las limitaciones legales existentes a la torera" para celebrar un acto "totalmente prescindible".

Ante esta situación, AUGC ha recordado que ya el pasado mes de abril, esta asociación alertó de la "mala gestión y planificación" que estaba llevando a la Comandancia de Cáceres respecto a la situación del coronavirus "sin tomar ningún tipo de medida para la protección de los guardias civiles", como unificar criterios de actuación, establecer grupos estancos de trabajo o turnos de trabajo escalonados.

También se llamaba la atención entonces por los "datos alarmantes de contagios en comparación con otras provincias", y tras estas críticas, ahora la asociación ve "con estupor" este acto celebrado este pasado lunes, "en plena escalada" de contagios para presentar a 150 guardias civiles destinados en la provincia de Cáceres.