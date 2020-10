Cvirus.- La Comunitat suma 11 morts i supera els mil casos per tercera vegada aquesta setmana amb 1.202 positius

20M EP

La Comunitat Valenciana ha registrat 11 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, un d'ells un resident, i ha superat per tercera vegada aquesta setmana la barrera de mil casos, en concret, 1.202 nous positius, segons les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat.