Los cementerios de Benalmádena permiten un aforo máximo de 80 personas por la festividad de Todos los Santos

Así lo ha comunicado en rueda de prensa este viernes el concejal de Cementerios, Juan Carrillo, quien ha detallado los horarios de visita a los cementerios y las medidas excepcionales de seguridad tomadas con motivo del COVID-19.

De este modo, del 26 al 30 de octubre, los cementerios municipales permanecerán abiertos ininterrumpidamente de 8.00 a 18.00 horas, mientras que los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, el horario pasará a ser de 10.00 a 19.00 horas.

Tanto en el cementerio internacional de Benalmádena Pueblo y del cementerio nuevo de Arroyo de la Miel existirá personal de seguridad controlando el aforo, limitado a 80 personas y, "a las horas 'en punto' entrará un turno de 80 personas y a las horas 'menos cuarto' ese turno deberá abandonar el cementerio para que pueda acceder el siguiente, de 80 personas, que permanecerán esperando en el exterior". El último turno, por tanto, será a las 18.00 horas.

Asimismo, no habrá celebración de misas en el interior de los cementerios y se dispondrá de gel hidroalcohólico a la entrada de los mismos. Además, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre no se podrá hacer uso del material propio del cementerio como escaleras, plataformas de acceso a nichos superiores o sillas para la colocación de flores. No obstante, "los visitantes podrán ayudarse con utensilios propios", ha explicado el concejal.

Por último, los días 1 y 2 de noviembre habrá un servicio de autobuses para subida y bajada de viajeros, que tendrá su salida en la parada de autobús de la avenida de la Constitución de Arroyo de la Miel (junto al Burger King), y recorrerá los distintos cementerios municipales con una frecuencia de una hora.