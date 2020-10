Cvirus.- Conselleria de Sanitat comença a reduir les intervencions no urgents en els hospitals amb major pressió

En eixe sentit, han assenyalat que tots els departaments de salut disposen del Pla de contingència davant l'epidèmia per Covid-SARS-Cov2, un pla que està operatiu i que "s'adecua a les necessitats assistencials i epidemiològiques de cada moment".

A més, han destacat que des dels servicis centrals de la Conselleria es manté "una comunicació i coordinació permanent" amb els equips directius departamentals per a "actualitzar" els protocols i procediments i "comunicar qualsevol canvi que es produïsca i que siga necessari dur a terme".

L'ocupació de llits UCI ha augmentat un 42,6% en una setmana a la Comunitat Valenciana en passar de 82 als 177 notificats ahir, mentre que els ingressos hospitalaris han crescut un 35,5% en passar de 565 a 766.

En eixe sentit, fonts de CCOO han assenyalat que encara que s'està registrat un augment dels ingressos, sobretot en les grans ciutats, en la majoria dels casos fins ara "els positius són menys greus" que en la primera onada, encara que seguisca havent-hi que lamentar morts com el d'un company zelador que va morir ahir en la UCI de l'Hospital de Gandia.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que els hospitals que han començant a suspendre l'activitat quirúrgica no urgent que requerisca ingrés els departaments del Clínic i Elx i que tots els centres estan adoptant mesures per a fer front a un increment de la pressió assistencial.

En concret, en l'Hospital Clínic s'han suspès les intervencions no demorables que requerisquen ingressos, mentre que les que no necessiten hospitalització sí que es realitzen i es dona a més prioritat a les proves oncològiques que "no tenen cap retard".

Segons les últimes dades recaptades pel sindicat, les urgències d'aquest centre estan "plenes" i hi ha 81 pacients ingressats, 10 UCI. A més, s'ha reservat tres plantes, la quarta, cinquena i sisena, per a pacients covid. A Elx també s'han disminuït les operacions no urgents i hi ha 30 ingressats i 6 UCI.

RESERVA DE BOXES

Per la seua banda, en el departament de la Fe hi ha 8 pacients en UCI i 50 planta i s'ha reservat un box sencer d'UCI para pacients Covid, mentre que a Elda hi ha ingressats sis malalts en UCI i 47 en planta.

A Castelló hi ha 40 ingressos i 6 UCI i 20 de les altes que s'han donat corresponen a pacients que han mort. En aquest departament l'edat mitjana d'ingressos és 70 anys, segons les mateixes fonts.

La millor situació està en l'Arnau, amb 23 ingressats i 3 UCI, a Llíria, amb un parell de casos possibles i un confirmat, i a Gandia, on "tampoc hi ha molts ingressats", i a la Marina Baixa on solament hi ha dos ingressos. A Alacant, amb prop de 20 ingressos en plantes i 6 en UCI, "també hi ha prou llits lliures".