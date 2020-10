Rescatat a Alacant un home de 64 anys ferit després d'intentar accedir a la seua vivenda des del pati interior

20M EP

Efectius de la Policia Local i bombers d'Alacant han rescatat una persona de 64 anys d'edat que es trobava ferida en el pati interior del seu edifici per causes que encara s'investiguen, segons ha informat la regidoria de Seguretat de l'Ajuntament. Des de la Policia Local han apuntat al fet que l'home s'hauria deixat les claus a casa i hauria intentat accedir per aquesta via.