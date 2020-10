Clemente Lequio, tras un comentario de su padre sobre su peso: "Pensar en el cuerpo con lo que estamos viviendo"

El pasado domingo, Clemente Lequio, hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell' Atte, subió una foto en la playa a Instagram, publicación que provocó que recibiera decenas de comentarios por su cuerpo, incluido el de su padre. Por ello, al día siguiente el hermano del fallecido Aless Lequio se pronunció sobre los que le dan tanta importancia al cuerpo.

"Cariño, ponte en forma. Mens sana in corpore sano", le escribió el conde Lequio con emojis de corazones. Muchos le respondieron estaba bien así, y otros coincidieron con el colaborador de El programa de Ana Rosa y le comentaron que había ganado peso.

Pero Clemente, al que poco le importan este tipo de mensajes, decidió subir un vídeo en el que daba su opinión sobre el tema y, aunque no mencionó a su padre ni a nadie en particular, sí dejó claro que le parece poco importante preocuparse tanto por el cuerpo.

"Me he despertado con comentarios de gente, de amigos, que me dicen que estoy gordo. Sí, estoy un poco gordo, pero a mí sinceramente no me importa", dijo el modelo. "Quería dedicarle un minuto de silencio a esta gente que, después de lo que estamos viviendo en el mundo, con al crisis financiera y la gente que no está trabajando y no tiene para comer, piensa que es más importante el cuerpo y estar en forma en vez de poder trabajar y poder traer el pan para que coma su familia".

En contraparte al comentario de su padre en el anterior post, Antonia Dell' Atte publicó un mensaje muy diferente en este vídeo: "Lo que dices es estupendo y tu alma también es estupenda y espiritual".

"¡Un cuerpo 10 que se une con tu sensibilidad! ¡Eres grande y responsable en todos los sentidos!", continuó orgullosa su madre. "Gente que tiene la cabeza muy bien amueblada me ha llamado para darme a mí la enhorabuena por lo que dices... Enhorabuena te lo digo yo. Vuela alto. Te quiero".