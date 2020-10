Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma altres 49 brots, 42 d'ells d'origen social i 13 a València

Així ho ha indicat la Conselleria de Sanitat en un comunicat, en el qual ha donat a conéixer les dades en les últimes 24 hores, després d'anul·lar-se una convocatòria de premsa convocada per a les 19.00 hores d'aquest dijous després de la reunió del Consell Interterritorial del Sistema de Salut. Finalment, la consellera Ana Barceló es reunirà amb posterioritat a eixa trobada amb el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Dels 49 brots registrats, un menys que aquest dimecres, 13 d'ells s'han detectat en la ciutat de València, tots menys tres d'origen social. Per darrere se situa Castelló, amb quatre brots 8, un laboral, i Guadassuar, amb tres (un en l'entorn laboral amb cinc afectats i dos d'origen social). El brot en el centre educatiu de Xest suma tres afectats.

El més nombrós, no obstant açò, se situa a Quart de Poblet, amb 12 afectats, i també amb origen social. Per nombre de casos li segueixen un a Castelló, un altre a València i un últim a Algemesí, de nou cadascú i origen social i hi ha dos de set casos a València i Castelló sorgits en l'entorn laboral. La resta de brots oscil·len entre els tres i sis casos.