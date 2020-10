PSPV i Compromís rebutgen garantir o cancel·lar l'emissió de misses en À Punt com demanaven Cs i Podem

En la comissió de radiotelevisió s'ha debatut una proposta de Cs perquè es mantinguen aquestes retransmissions setmanals, defenent que les esglésies poden ser un "focus de contagi", i una altra d'UP perquè es cancel·len, d'acord al llibre d'estil d'À Punt i als principis de pluralitat i aconfessionalitat dels mitjans públics.

El grup 'taronja' sosté que l'emissió d'homilies ha elevat l'audiència com "el segon programa més vist per darrere dels informatius" quan és una emissió "pràcticament a cost zero". També creu que poden servir d'"aparador per a conéixer el patrimoni valencià" i per a fomentar les visites a esglésies i catedrals, mentre qüestiona que Podem demane la cancel·lació de misses quan "en Tv3 no s'ha proposat", ha recalcat Mamen Peris.

Per contra, UP advoca per respectar les decisions particulars en matèria religiosa sense que una televisió pública emeta actes catòlics i replica a Cs que l'audiència de les misses ha anat baixant progressivament, amb el que "la guerra de les dades la perden", ha advertit Estefania Blanes. La seua alternativa és que la programació siga rendible amb alternatives per als joves en l'horari de matí dels caps de setmana i espais divulgatius.

Finalment, tant el PSPV com Compromís -socis d'Unides Podem en la Generalitat- han rebutjat amb la seua majoria que aquestes dos proposicions no de llei (PNL) tiren endavant. "L'època en la qual el PP donava directrius des dels seus despatxos als mitjans s'ha acabat", ha emfatitzat la socialista Mercedes Caballero, a més de garantir que es protegeix la independència dels treballadors "per sobre de qualsevol interés partidista". "Tal vegada la llei es pot millorar, però no volem ingerències en À Punt", ha coincidit Mònica Álvaro (Compromís).

El PP, per la seua banda, no ha aconseguit que s'aprove la seua petició que els festejos taurins formen part de la programació de la televisió valenciana, amb l'objectiu de captar nous espectadors i posar en valor el paper de la ramaderia davant la "discriminació" als bous al carrer.