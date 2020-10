Rebaixa de la barrera al 3% i llistes paritàries i desbloquejables en el nou projecte de llei electoral del Botànic

Amb aquests avanços, la llei electoral valenciana seria "la més moderna d'Espanya" i més representativa d'allò que voten els valencians, com han destacat els síndics dels tres grups abans de registrar la proposta. Perquè tire endavant necessita la majoria de tres cinquenes parts de la cambra (66 diputats), una cosa que va ser impossible la passada legislatura pel rebuig de Cs. Aquest partit ara adverteix que no la recolzarà si no és completament proporcional, mentre el PP la rebutja perquè no vol entrar en "un repartiment de seients" en plena pandèmia.

El nou projecte del Botànic estableix de nou la rebaixa de la barrera electoral al 3% perquè puguen entrar al parlament partits que fins ara no podien a pesar de comptar amb milers de vots. És el llistó "més dur" d'Espanya a excepció del de Canàries i consistiria a reduir-ho al 3% de vots vàlids (sense comptar els nuls) a nivell de circumscripció i en el conjunt de la Comunitat Valenciana.

Com a novetat, el projecte aposta perquè la Comunitat Valenciana siga la primera autonomia que permeta als electors personalitzar el seu vot. Continuarien escollint la candidatura d'un únic partit, però tindrien la possibilitat d'expressar la seua preferència per un màxim de tres candidats d'eixa llista a través d'un vot categòric (amb una creu), excepte els 'número u' i els suplents.

Així podrien pujar de posició els candidats que compten amb vots preferencials que suposen el 10% del total dels vàlids obtinguts per la seua candidatura en la circumscripció. Açò sí, si els electors no volen triar preferència, el vot a la candidatura continuaria sent vàlid.

Un dels aspectes més aplaudits pels tres partits és la paritat en les llistes, ja que l'actual llei no compta amb cap mesura d'igualtat. La seua proposta passa perquè les candidatures estan integrades com a mínim per un 50% de dones, respectant-ho en cada tram de dos candidats (el primer i el segon haurien de ser home i dona o dona i home, però el segon i el tercer poden ser dos dones o homes si se'n va alternant, i així successivament).

El Botànic vol que es blinde aquesta proporció fins i tot amb el vot preferencial, per al que els candidats del mateix sexe solament podrien ocupar la posició d'un altre del mateix sexe. A l'efecte de llei, es consideraria vàlida la identitat de sexes expressada per la llei del 2017 de la Generalitat de reconeixement a l'expressió de gènere. També es contemplaria la paritat en la composició de la Junta Electoral Valenciana.