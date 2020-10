Asraf Beno se sincera sobre su amor por Isa Pantoja: "Le hemos dado una bofetada al mundo"

"Nadie apostaba por nosotros como pareja, decían que era un montaje, que no nos queríamos, mucho rollo, y hemos demostrado que el amor lo puede todo". Estas palabras son de Asraf Beno, que resume de esta forma cómo han sido sus dos primeros años de relación con Isa Pantoja, quien presumiblemente será pronto su esposa, dado que le ha pedido matrimonio.

El modelo no puede estar más seguro de su decisión y, a su vez, más orgulloso de haber solventado todas las dificultades y haber luchado contra tantas voces que les daban poco tiempo juntos desde que aquella chispa dentro de GH VIP saltara y decidiesen jugársela a un romance por el que, hablando mal y pronto, nadie daba un duro.

El cuñado de Kiko Rivera ha hablado con la revista Lecturas precisamente de este momento tan dulce que viven, ya sabiendo que serán marido y mujer, y de lo difícil que ha sido para él ganarse la confianza de la familia de Isabel Pantoja después de alguna que otra etapa complicada para la pareja.

"Nosotros estamos bien; llevamos un año y ocho meses juntos y mirando a un futuro. Hemos dado una bofetada al mundo", ha dicho sin tapujos Beno, que asimismo se muestra más tranquilo porque todas aquellas personas que han puesto en duda su relación "ya no pueden" hacerlo nunca más.

Van en serio y no se cansa de repetirlo. El anillo de pedida lo confirma: nadie llegaría tan lejos por una mentira. Máxime alguien a quien verse expuesto repentinamente al ojo mediático de una forma tan exacerbada le ha supuesto más de un contratiempo y más de un sofoco.

"Ha sido un año muy difícil porque yo no estaba acostumbrado. Isa lo llevaba mejor", ha explicado, poco antes de confesar qué ha sido, en estos dos años, aquello que más le ha dolido de todo lo que han dicho o hecho sus allegados en estos dos años de amor.

"Me dolía ver a gente que he saludado y abrazado, y luego han ido hablando mal de mí. He visto mucha falsedad y gente hipócrita", ha finalizado, sin dar nombres. Eso sí, es muy probable que se sepa cuando envía las invitaciones de boda, que es lo que les toca preparar ahora.