Chelo García-Cortés inaugura 'Quiero dinero' en ropa interior y respondiendo a comprometidas preguntas en 'Sálvame'

La periodista Chelo García-Cortes fue el pasado martes la primera concursantede Quiero dinero, el nuevo concurso de Sálvame con el que Telecinco compite contra Pasapalabra, en Antena 3.

La colaboradora de televisión confesó sentirse "nerviosa" en el arranque de la nueva sección, en la que los tertulianos deben someterse a una serie de desafíos y preguntas comprometidas, las cuales son evaluadas por una máquina capaz de detectar las emociones humanas, para conseguir cada vez más dinero.

García-Cortés consiguió 5.000 euros en una hora después de superar los cinco retos que le propuso Jorge Javier Vázquez, que, al comienzo del concurso, le ordenó limpiar el baño de caballeros a cambio de 100 euros.

En la segunda pregunta, el presentador le leyó un fragmento de Yo acuso, el libro que Jesús Locampos y ella escribieron hace unos años. La comunicadora no fue capaz de reconocerlo, ya que solo había escrito, aclaró, unas pocas líneas. Kopérnica, la máquina capaz de leer las emociones, indicó que la colaboradora estaba mintiendo al detectar "indiferencia" en su rostro.

En la siguiente cuestión, la tertuliana desmintió su deseo de que saliese a la luz una información comprometida que podría acabar con la carrera de Kiko Hernández. "Nunca utilizaría nada que le pueda perjudicar, ni a él ni a ningún compañero, esa es la verdad", opinó.

Para la cuarta prueba, la periodista tuvo que quedarse en ropa interior. Por ello, no dudó bajarse los pantalones y dejarse ver con unas bragas de color negro. Así, finalmente, se aventuró a responder la quinta y última pregunta: "¿Has hecho el amor con tu mujer, Marta, pensado en Isabel Pantoja?".

"No, no necesito pensar en nadie cuando estoy con mi pareja, tenor un atracción total por ella. Isabel Pantoja no me ha atraído nunca, me gustan rubias", respondió rotundamente, consiguiendo finalmente un total de 5.000 euros.