Cultura.- Bromera destaca el "compromís amb la vida" amb l'obra pòstuma de Carme Miquel i nous poemes de Marc Granell

Les novetats de l'editorial valenciana s'han presentat aquest dimecres en una roda de premsa telemàtica en la qual han participat el director literari de Bromera, Gonçal López-Pampló, la directora de Comunicació, Sandra Capsir, i el poeta Marc Granell, distingit recentment amb el Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana.

Gonçal López-Pampló ha manifestat que les novetats de l'editorial posen de manifest un "compromís" amb la literatura pròpia i "celebren la vida". "Per açò, hem destacat una sèrie d'obres per a adults que van des de veus fonamentals com la de Marc Granell a autores emergents com Mariló Àlvarez Sanchis, passant per la novel·la pòstuma de Carme Miquel o per l'última obra de Jaume Benavente", ha apuntat.

Pròximament arribarà a les llibreries 'Benilluna', l'última novel·la de Carme Miquel, la qual transporta de nou al món literari de l'autora, caracteritzat pel protagonisme femení, un vocabulari ric i profund i el "compromís social i humanista".

Per la seua banda, Marc Granell ha declarat que amb el seu poemari inèdit 'Cel de fang' -el primer de nova factura en 14 anys- ha tornat a sentir una altra vegada "eixa necessitat de fer poemes que et criden des de qualsevol lloc, des d'una notícia del diari, un passeig o els versos d'altres poetes".

En les seues pàgines hi ha una literatura que no defuig els conflictes socials. En aquest àmbit de la poesia que apel·la a les consciències, l'autor apunta: "El que estem vivint ja venia incubant-se durant molt de temps i és el que he intentat reflectir en la meua poesia. El que estem vivint m'afectarà perquè es reflectirà en la meua poesia, sense oblidar la responsabilitat que tenim d'haver arribat a aquest punt".

I afig: "La literatura és fonamental per a passar la vida, també per a passar aquests tragos; és una companyia i un consol importantíssim per a fer-nos més savis davant totes les contrarietats de la vida".

ALTRES TÍTOLS

En la nòmina dels títols de la tardor literària de Bromera també figuren 'Somnis de Valparaíso', de Jaume Benavente, Premi València de Narrativa; i la resta de guardonats als Premis Alfons el Magnànim de narrativa i poesia en valencià: 'La taxidermista d'emocions', de Mariló Àlvarez Sanchis, Premi València Nova de Narrativa; 'Rondalles i altres veritats', de Laia Fontana, Premi València Nova de Poesia; i 'Adonisíada i després', d'Ismael Carretero, Premi València de Poesia.

A més, Bromera continua apostant per un "catàleg divers", amb obres internacionals com 'El mirall de les nostres penes', de Pierre Lemaitre, i altres iniciatives en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil. Així, entre les apostes destinades als lectors i lectores més joves, destaca 'Empar i el xungovirus', de Fani Grande, el qual acosta els xiquets i xiquetes la pandèmia i la situació de quarantena des d'un punt de vista divertit i instructiu.

IMPACTE DE LA CRISI

Durant la trobada, s'ha parlat també de l'impacte de la crisi en el sector editorial. En paraules de López-Pampló, el sector cultural "conté la respiració davant la crisi". "Però confiem en el públic lector, el teixit educatiu i bibliotecari i la tasca de les llibreries, autèntic recer en aquests temps", ha remarcat.

Finalment, Sandra Capsir ha dedicat també un "agraïment especial" als mitjans de comunicació i als espais culturals, els quals "estan fent un esforç molt necessari i potent perquè la cultura continue viva".