Coronavirus.- L'alcaldessa de Castelló assegura que donarà el seu suport a la Generalitat si sol·licita el toc de queda

Marco s'ha pronunciat en aquest sentit durant una roda de premsa que ha oferit juntament amb el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, per a fer balanç de la tercera edició d'Escala a Castelló en ser preguntada sobre aquest tema.

La primera edil ha recordat que, des d'abans de l'estat d'alarma, des de l'Ajuntament es van començar a prendre decisions "perquè afectara el mínim possible a la població de Castelló".

Respecte al toc de queda, ha assenyalat que "si cal prendre eixes mesures, l'Ajuntament donarà el seu suport a la Generalitat, com dona suport des del primer moment al Govern d'Espanya". "Açò no es tracta de signes polítics ni d'institucions, es tracta de salut pública, de ciutadania, doncs estem parlant de la vida o la mort", ha afegit.

Per a Marco, "qualsevol mesura que supose la preservació de la salut pública i evite una sola mort o un sol contagi, ací estarà l'Ajuntament de Castelló, com ha estat sempre". En aquesta línia, ha aclarit que per a l'Ajuntament "el prioritari és la salut pública, que està per damunt de qualsevol altra decisió que es puga prendre a nivell municipal".