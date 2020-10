El motivo por el que la actriz Emma Roberts tiene bloqueada a su madre en las redes sociales

Una madre orgullosa a veces tiene el efecto contrario en redes sociales. Y de eso puede hablar largo y tendido la actriz Emma Roberts, que llegó a bloquear a Kelly Cunningham precisamente por eso, por no cesar de filtrar información sobre su vida privada.

Todo comenzó el pasado verano, cuando la intérprete de 29 años y famosa por sus papeles en cintas como Somos los Miller o series como Scream Queens o American Horror Story decidió dar a conocer que ella y su pareja, el también actor Garrett Hedlund (Tron: Legacy o la adaptación de En el camino, de Jack Kerouac), estaban esperando su primer hijo.

Lo hizo en Instagram, donde tiene algo más de 14 millones de seguidores, acompañando una fotografía tomada durante su baby shower, dando también otra información: será niño. Era la única forma de dar algo nuevo tras la indiscreción de su madre.

Porque Kelly ya había informado del embarazo de su hija (junto al también actor Eric Roberts) respondiendo a los comentarios de los fans de la actriz, que comenzaron a darle la enhorabuena en sus publicaciones en dicha red social sin que ella hubiese confirmado la buena nueva.

"Yo quería mantener mi embarazo en la intimidad, pero desgraciadamente mi madre tiene su propio Instagram. Y las mamás e Instagram... son una mala combinación. Fue muy indiscreta, desde luego", señaló la sobrina de Julia Roberts, que acudió como invitada al programa de Jimmy Kimmel.

Emma, que quizá se arrepiente de haberle regalado a su madre un iPhone hace tres años, descubrió que Kelly había creado una alerta en Google para estar al tanto de todas las informaciones que salieran a la luz sobre su hija y preguntarle a esta si tal o cual eran ciertas. Sus impresiones pronto consiguieron que sus recién creadas redes sociales aumentasen en número de followers.

"Le gusta interactuar con los fans y, obviamente, les agradeció todos los mensajes de felicitación por mi embarazo. Fue un desastre, y yo me enteré mientras estaba en un vuelo, así que no podía ponerme en contacto con ella de ninguna manera para pedirle que parara... o para matarla", bromeó la actriz.

"Y encima, cuando le dije que había filtrado mi embarazo, me contestó: 'Pero si lo habías anunciado tú'. Y le tuve que explicar que eso era una publicación de un medio y me dijo que no era culpa suya porque no estaba claro", rememoró Emma Roberts.

Fue entonces cuando la intérprete decidió coger al toro por los cuernos y entablar una batalla en redes sociales con su madre, bloqueándola temporalmente... hasta que sucedió lo inevitable: su madre si dio cuenta de que no podía ver las imágenes que subía su propia hija.

"Nos hemos reímos mucho al respecto, pero también es cierto que nos peleamos y que acabé bloqueándola porque era el único arma que teía a mi alcance", contó Emma, que matizó que Kelly le envió un mensaje a las 2 de la madrugada para preguntarle por qué no podía entrar en su perfil. "Al menos es una buena historia que contarle al bebé", añadió entre risas.