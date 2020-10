La surrealista historia de Juanes tras robar un coche por equivocación: "La Policía estaba armada hasta los dientes"

"Armado hasta los dientes". Así se presentó un grupo de policías en casa de Juanes, quien fue acusado de haber robado un coche a raíz de un malentendido que, ahora, se ha quedado en una anécdota, según ha contado en Instagram.

El cantante ha compartido un vídeo en su perfil de la red social para relatar el momento surrealista que vivieron él y su mujer después de salir a cenar a un restaurante. Él lo define como uno de los momentos "más extraños" de su vida.

Tras llegar a su casa para sentarse a componer algunas canciones, el artista recibió un aviso de su mujer, Karen, y de su hija Luna: lo estaban buscando por el hurto de un coche. "Bajo y me encuentro cinco coches y diez agentes", avanza en el vídeo.

Ver esta publicación en Instagram #noesloqueparece Una publicación compartida de JUANES (@juanes) el 19 Oct, 2020 a las 5:23 PDT

Había llegado una denuncia de que el autor de La camisa negra había robado un automóvil. "Miro mi coche aparcado y digo: 'Señor oficial, ese ese es mío, estaba comiendo con mi esposa y he llegado hace una hora más o menos", cuenta sobre lo sucedido.

El cantante volvió a entrar en su casa, pero cayó en la cuenta de que podía demostrar a través de una aplicación que el coche que había aparcado era de su propiedad.

"El señor vuelve y me dice: '¿Pero está seguro de que esa matricula es de su coche?'. Y en ese momento digo: 'Voy a entrar a ver qué pasa, porque era exactamente igual", recuerda. El cantante vio unas servilletas que no eran suyas dentro del Tesla.

"Me bajo y le digo, señor oficial no me lo puedo creer, este no es mi coche yo no puedo entender cómo me pude montar", explica Juanes. Y es que todo se trató de una equivocación.

"Llamaron al dueño del coche y llega a mi casa y entonces dice: 'Claro, es que dejé la llave metida dentro', entonces por eso cuando llegué arrancó", señala. "Muertos de risa". Así se quedaron todos cuando descubrieron la verdad.