Ribó critica el Govern que finance més del triple el transport de Barcelona i Madrid: "Senzillament escandalós"

Així ho ha afirmat als periodistes abans del debat sobre l'estat de la ciutat, després que el BOE haja publicat la subvenció estatal a l'Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) de deu milions d'euros per a finançar el transport públic regular de viatgers.

Ribó (Compromís) ha denunciat que és la mateixa ajuda de l'any passat i de fa dos quan estava Cristóbal Montoro com a ministre d'Hisenda amb l'anterior govern del PP. Ha comparat les xifres de València (10 milions i 7,1 euros per veí) amb les de les àrees de Barcelona (109 milions i 29,5 euros per habitant) i Madrid (quasi 127 milions i 25,3 euros per persona).

Açò demostra, al seu juí, que el govern de Pedro Sánchez no està complint amb el seu "compromís de canviar-ho per decret". "És molt mes greu per l'efecte de la pandèmia en les empreses de transport, una cosa d'extrema gravetat", ha advertit sobre l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València.

GÓMEZ CONFIA EN ELS PRESSUPOSTOS

Per contra, la vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha sostingut que aquesta subvenció és conseqüència de seguir amb els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) prorrogats. "No em cansaré de dir una vegada i una altra que és absolutament necessari que el Govern compte amb uns pressupostos propis", ha emfatitzat.

La socialista ha assegurat que tant el ministre de Transports, el valencià José Luis Ábalos, com Pedro Sánchez s'han compromès a solucionar les deficiències de ciutats com València en el transport metropolità, sobretot en un moment en què "la gent necessita confiar en l'autobús" per als seus desplaçaments.

Però per a aconseguir-ho ha cridat a la responsabilitat dels partits representats en el Congrés perquè puga tirar endavant el projecte de PGE del Govern, com el del 2019 que no va tirar endavant amb el 10% de les inversions per a la Comunitat Valenciana.