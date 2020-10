El Bo Viatge s'activa amb 700 empreses adherides

Turisme Comunitat Valenciana va activar aquest dimarts a les 12.00 hores el programa Viatgem CV, que distribuirà el Bo Viatge Comunitat Valenciana, una iniciativa que contempla descomptes del 70% per a viatjar per la comunitat autònoma i que compta amb un total de 700 empreses adherides, des d'agències de viatges, hotels, blocs o conjunts d'apartaments turístics fins a càmpings, cases rurals, albergs i empreses gestores d'habitatges d'ús turístic.

Per al secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, aquesta xifra d'adhesions –totes d'empreses inscrites en el registre de Turisme– “respon a una gran acceptació i acolliment per part del sector de la Comunitat Valenciana, que espera que aquest programa ajude a pal·liar les conseqüències econòmiques i socials generades per la Covid-19, incentivant el consum turístic i contribuint a prolongar l'activitat i l'ocupació”.

En aquest programa, segons va apuntar Colomer, “hem intentat paquetitzar propostes de tota mena; l'interessant és que es combine la pernoctació amb l'oferta complementària, que incloga cultura, gastronomia o turisme actiu, entre altres”.

La plataforma d'inscripció al programa bonoviajecv.gva.es va rebre 600 peticions per minut i el sistema es va haver de limitar per a evitar que es col·lapsara. No obstant això, el sistema “continua funcionant i de manera gradual s'anirà habilitant l'accés i la tramitació de totes les sol·licituds”. De fet, durant la primera hora de funcionament de la plataforma es van registrar 1.193 persones.

Des de Turisme recorden que no s'han esgotat els bons i que es poden sol·licitar fins al pròxim 31 de desembre de 2021, depenent del període de temps en el qual es desitge viatjar.

Aquest programa està dotat amb un total de 14,3 milions d'euros. El secretari autonòmic de Turisme demana “paciència als ciutadans que hui vulguen adquirir el seu bo”, i va assenyalar que, “a causa de la dinàmica i a l'expectativa generada, la plataforma pot portar a aturs momentanis, que s'aniran solucionant al llarg de la jornada”.