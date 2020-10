Els MIR adverteixen Sanitat que tornaran al carrer i a la via judicial si no els convoca "prompte" a una altra reunió

Els MIR Comunitat Valenciana han advertit aquest dimarts que "tornaran al carrer i a la via judicial" si la Conselleria de Sanitat no els convoca "prompte" a una nova reunió per a desbloquejar la vaga indefinida que mantenen des del passat 21 de juliol, segons assenyalen en un comunicat.

Així, el Comité de vaga ha remès aquest dimarts un escrit a la Conselleria de Sanitat exigint una nova reunió ja que consideren "molt insuficient" la proposta que se'ls va presentar en l'última entrevista del passat 6 d'octubre.

En eixe sentit, els metges residents, juntament amb els representants de l'hospital, han assenyalat que si no es produeix "prompte" aquesta reunió el departament que dirigeix Ana Barceló els "obligarà a tornar al carrer" i el pròxim 28 d'octubre, quan es compleixen 100 dies de vaga, es concentraran enfront del Palau de la Generalitat.

Així mateix, han lamentat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, seguisca sense respondre a la tercera carta que li van enviar malgrat que la seua Conselleria de Sanitat "no resol el conflicte tal com va afirmar".

De la mateixa manera, han amenaçat amb tornar a la via judicial en considerar "una vergonya" que l'oferta que "haurien d'haver fet al juliol fora realitzada a l'octubre". "Això no és negociar, és menysprear a un col·lectiu", han afirmat i en aquesta línia, ha advertit que la situació per coronavirius que ja "ha empitjorat, més ho farà" si els segueixen utilitzant com a "mà d'obra barata".

"Si cal, tornarem als carrers, no ens deixen una altra, segueixen sense donar-nos el descans de 36 hores després de guàrdia de dissabte, no ens donen més dies de formació, segueixen els llits calents, seguirem sent mileuristes i ara, amb el beneplàcit del RD/20/2020 seguirem sent supervisats per metges sense especialitat", han afirmat.