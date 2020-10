Francisco García Vidal, Diego Puga, Miguel Beato, Fernando Maestre, Laura Lechuga i Verónica Pascual, Premis Jaume I

Així ho ha anunciat Quesada en l'acte de proclamació de premiats que s'ha celebrat aquest dimarts i que en aquesta ocasió s'ha retransmès de forma telemàtica després de la deliberació dels jurats aquest dilluns.

En la categoria d'Economia, Diego Puga Pequeño ha sigut premiat per les seues contribucions en el camp de l'economia espacial. Aquest camp inclou l'economia urbana, la geografia econòmica i la part de la moderna teoria del comerç internacional interessades en els problemes de costos associats a l'espai. En aquest camp és reconegut com el més prestigiós economista de la seua generació.

Les seues contribucions a l'anomenada 'nova geografia econòmica' van obrir noves perspectives. El seu treball sobre l'evolució de les desigualtats regionals és referència obligada. Mas recentment les seues contribucions utilitzant dades 'big data' estan canviant la forma tradicional d'abordar els fenòmens lligats a l'espai.

Miguel Beato del Rosal ha rebut el premi a la Investigació Mèdica pel seu treball pioner amb el descobriment de certes proteïnes que actuen de rececepctores d'hormones esteroides, inclòs el receptor de glucocorticoides. Va caracteritzar el receptor de progesterona i va trobar que els receptors esteroides s'uneixen a porcions específiques de la seqüència d'ADN. També va trobar com els complexos remodeladors de cromatina modulen l'estructura dels nucleosomes i la transcripció de gens, contribuint a explicar l'expressió gènica.

El doctor Beato va crear el centre de Regulació Genòmica, el qual, amb la seua direcció, s'ha convertit en un dels més reconeguts en l'Europa Meridional.

El premi en la categoria de Protecció del Medi ambient ha recaigut en Fernando Tomás Maestre Gil. La investigació del professor Maestre aborda el creixent problema de la desertificació davant el canvi climàtic global, un problema que necessita solucions urgents en la protecció del medi ambient.

El seu treball pioner ha contribuït a la formació del paradigma del desenvolupament de zones àrides. Aquest paradigma ha sigut utilitzat en informes oficials de Nacions Unides per a guiar la presa de decisions encaminades a aconseguir la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en zones àrides de tot el planeta.

En noves Tecnologies el premiat ha sigut Laura Lechuga Gómez en reconeixement a les seues importants contribucions al disseny i al desenvolupament de nous biosensors essencials per a un diagnòstic clínic primerenc i ràpid.

La seua destacada investigació innovadora en nanoplàsmics i fotònica del silici dona com a resultat una detecció ultrasensible sense etiquetes. Els seus assoliments tenen moltes aplicacions bioanalítiques i han creat empreses derivades que impacten en la nostra societat i economia. Les seues innovadores ferramentes de diagnòstic són importants per a la detecció de la Covid-19.

Finalment, en la categoria d'Emprenedor ha guanyat una altra dona, Verónica Pascual Boé, reconeguda per la seua gran formació i assoliments de la seua empresa en un sector capdavanter com és la robòtica i pel creixement que ha donat a la seua companyia familiar en els anys en els quals ha estat al capdavant. La seua empresa ha creat també una fundació per a promocionar el talent dels joves que tenen vocacions científiques i tecnològiques en el camp de la robòtica.