Fiscalía pide prisión para tres acusados de falsificar firmas para incluirlas en las listas de Ganemos Oviedo

El Ministerio Fiscal sostiene que en abril de 2019, el primer acusado, solicitó a las dos víctimas que le entregaran sus datos personales y DNI (una copia de los mismos) para poder apoyar a una asociación benéfica que dirigía la segunda acusada, una asociación que, según les dijo, requería de un número determinado de firmas para poder tener voz y voto en el Ayuntamiento de Oviedo.

Ante dicha petición y creyendo que era cierto, ambos le dieron sus datos personales a través de WhatsApp. Ambos creían que los acusados (madre e hijo) utilizarían sus datos para apoyar a dicha asociación benéfica.

El día 22 de abril de 2019, el tercer acusado presentó la lista de candidatos del partido político Ganemos Oviedo ante la Junta Electoral de zona, y junto a esa lista se aportó fotocopia simple y declaración jurada de aceptación a su inclusión de cada candidato.

Entre esa documentación estaba la declaración jurada de la primera víctima, candidata número 8, y la del segundo afectado, candidato número 20. Estos documentos, sostiene la Fiscalía, no se corresponden con la realidad, ya que ambos no habían firmado dicha documentación y no habían consentido su inclusión como candidatos.