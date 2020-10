Todo lo que se sabe sobre el asesinato del profesor francés que fue decapitado por mostrar caricaturas de Mahoma

Un profesor de historia que había mostrado caricaturas de Mahoma en clase fue decapitado el pasado viernes cerca de París tras ser atacado con un cuchillo cerca del colegio donde trabajaba.

La víctima, identificada como Samuel Paty, de 47 años, fue atacada con un cuchillo alrededor de las 17.00 horas cerca de un colegio de la localidad de Conflans-Saint-Honorine, situada a unos 50 kilómetros de París.

¿Quién era Samuel Paty?

Samuel Paty era un profesor de Geografía e Historia que impartía clases en el Collège Bois-d'Aulne de la localidad de Conflans-Sainte-Honorine desde hacía cinco años. Paty, muy conocido y querido entre los alumnos, según han manifestado algunos de ellos, era el encargo de dar en Secundaria el curso de educación moral y cívica sobre la libertad de expresión. Estaba casado y era padre de un niño de cinco años.

¿Por qué ha sido asesinado?

El detonante del ataque parece haber sido una charla de Paty en clase sobre la libertad de expresión, donde mostró a los alumnos las caricaturas de Mahoma que publicó la revista satírica Charlie Hebdo hace años y que supuso, en 2015, el asesinato de varios de sus empleados. Según los medios locales, el profesor incluso pidió a los alumnos musulmanes que salieran del aula, consciente de que este hecho podría ofender sus creencias.

¿Había malestar por las clases que impartía?

Los padres de varios alumnos no estaban de acuerdo con estas clases. Incluso uno de ellos colgó vídeo en Internet en el que describía al profesor como un "matón" que "ya no debe permanecer en la Educación Nacional" e invitaba a otros padres de alumnos a movilizarse.

¿Ha sido detenido el responsable del asesinato?

El atacante fue identificado por las fuerzas policiales como un joven de origen checheno de 18 años, quien tras ser abatido por la policía fue hallado con un cuchillo y una pistola a su lado. Según fuentes policiales, habría publicado un video de la cabeza cortada en las redes sociales antes de recibir un disparo.

¿Cómo logró localizar a Paty el terrorista?

Abdoullakh Anzorov, el joven terrorista, se presentó ante la escuela de Conflans-Sainte-Honorine y preguntó por el profesor que había mostrado las caricaturas. En agradecimiento por la ayuda prestada para identificar al maestro, Anzorov repartió centenares de billetes de diez euros. Para no levantar sospecha, contó a los alumnos que quería convencer a Paty para que grabase un vídeo pidiendo perdón.

¿Qué ha hecho el Gobierno francés?

El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, anunció este lunes que se han lanzado operaciones policiales contra "decenas de individuos" identificados por haber colgado mensajes de odio en línea tras el atentado yihadista en el que el profesor Samuel Paty fue asesinado. Darmanin confirmó además que el Gobierno que ha dado órdenes a la Policía para que sean expulsados 231 extranjeros que residen ilegalmente en Francia, y están fichados por ser islamistas radicales. De ellos, 180 están en la cárcel.

¿Cómo se han desarrollado por ahora las operaciones policiales?

Desde el pasado viernes, quince personas han sido detenidas en relación con el asesinato del profesor francés. Entre ellos se encuentran cuatro estudiantes del centro educativo. Entre las once personas restantes figuran familiares del asesino, como sus padres, el abuelo y un hermano pequeño, arrestados en la localidad de Évreux, a unos 80 kilómetros de donde se produjo el ataque. También está detenido el padre de la alumna que presentó denuncia contra el profesor y grabó un vídeo acusatorio que colgó en Internet y Abdelhakim Sefrioui, un conocido activista islamista radical que denunció al docente y difundió el caso entre la comunidad musulmana.

¿Cuál ha sido la reacción de la población?

Miles de personas salieron el pasado domingo a las calles de las principales ciudades francesas para recordar a Samuel Paty. Las concentraciones fueron convocadas primero por la revista satírica Charlie Hebdo y luego se sumaron los principales partidos políticos, SOS Racismo y los sindicatos de la enseñanza.

¿Qué han dicho los dirigentes políticos?

El presidente galo, Emmanuel Macron, tildó el suceso de "ataque terrorista islamista". Macron aseguró que la víctima ha sido el objetivo porque "este terrorista ha querido destruir la República". "Esta batalla es nuestra", advirtió, reiterando que "no pasarán". "El oscurantismo y la violencia que lo acompaña no vencerá, no nos dividirá. Eso es lo que buscan", añadió, pidiendo "unidad".

Por su parte, la líder del partido ultraderechista Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, lamentó en un mensaje a través de Twitter que "en Francia estemos en este nivel de barbarie insoportable". "El islamismo nos está librando una guerra: es por la fuerza que debemos expulsarlo de nuestro país", manifestó.