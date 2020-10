PPCV exigeix a Puig que desistisca de la reversió de Torrevella i un compromís amb els ajuntaments en els pressupostos

"És el moment de remar tots en la mateixa direcció, després ens podrem plantejar mil històries. Ara no és el moment d'aplicar el sectarisme i la ideologia per damunt de la salut dels alacantins", ha asseverat després de reunir-se amb l'alcaldessa de Calp, Ana Sala, i hostelers i comerciants d'aquesta localitat.

Bonig ha apel·lat a la responsabilitat de Puig davant l'anunci que la Generalitat recuperarà la gestió de l'Hospital de Torrevella quan acabe el contracte amb Ribera Salut a l'octubre de 2021, ja que "no es pot sotmetre a un estrés laboral i emocional i a una inseguretat jurídica a 1.400 professionals sanitaris en una de les comarques més poblades".

En aquesta línia, ha advertit que "si no hi ha una bona gestió sanitària, és impossible una bona gestió econòmica" davant les previsions que "40.000 autònoms deixaran la seua activitat, el 50% de l'oci nocturn tancarà i el 30% dels comerços també". Per a evitar-ho, ha tornat a exigir que el Consell elimine el gasto superflu per a destinar-ho a l'alarma sanitària i a la reactivació.

El PPCV proposa mesures que van des de la baixada de l'IVA al turisme del 10 al 4%, l'ampliació d'ajudes ICO al turisme amb fons de l'Institut Valencià de Finances (IVF) "ara insuficients" o una demora amb manca de dos anys més per a la devolució dels préstecs ICO per part de pimes i autònoms, ja que vencen a l'abril. "No entenem com el Govern no ha sol·licitat fons europeus per al turisme quan és el principal sector", ha criticat Bonig.

També ha denunciat que "a dia de hui solament s'han pagat 149.000 euros" del fons de cooperació municipal de 40 milions per als 542 municipis de la Comunitat, davant la trobada d'aquest dilluns entre el cap del Consell i el líder de Cs a la Comunitat, Toni Cantó, per a negociar els pressupostos de 2021 i tractar aquesta partida.

Açò suposa, al seu juí, que els ajuntaments estan fent un sobresfuerzo amb els seus diners per a atendre totes les necessitats que "hauria d'atendre la Generalitat i que no ho fa". "Vull escoltar la veu dels alcaldes i que Puig es comprometa a establir línies concretes perquè puguen atendre les necessitats derivades de la Covid", ha exigit.

Mentrestant, la 'popular' ha tornat a retraure que el 'president' està "més pendent de com creixen els seus assessors que d'atendre les seues obligacions: Aquest cap de setmana ha contractat un de més i ja són més de 20 milions destinats a pagar assessors quan els ajuntaments avancen els diners".

I ha garantit, per contra, que el seu partit treballa conjuntament amb els ajuntaments davant necessitats com el "devessall" de peticions socials, la neteja en instal·lacions municipals o mesures de reactivació: "Han anat assumint més i més competències sense que el govern de Puig els haja donat més diners".