Ferri afirma que Compromís "mirarà les propostes, no qui les fa" en la negociació de Pressupostos

Així s'ha pronunciat el síndic en declaracions als mitjans sobre la reunió entre el portaveu de Ciutadans, Toni Cantó, i el president de la Generalitat, Ximo Puig. Ferri ha afirmat que li pareix "molt bé" que Puig reba a Cantó perquè "una de les tasques del president és rebre als membres de l'oposició, la resta participarem del pressupost a través del Govern del Botànic".

En referència a un possible acord amb Cs, Ferri ha manifestat que "Cantó la setmana passada va parlar de no pujar impostos a les classes mitjanes i baixes, i la proposta de Compromís és pujar els impostos a grans multinacionals i als quals guanyen 140.000 euros a l'any". "Ací no estan ni classes mitjanes ni baixes, així que entra dins del que va proposar", ha manifestat.

Respecte a la negociació dels comptes, Ferri ha indicat que, a través de la Comissió de Pressupostos, "dialogaran amb la resta de grups" per a "fer uns pressupostos per sisena vegada dedicats a millorar la vida dels valencians".

Igualment, ha anunciat que aquesta setmana començarà una sèrie de reunions amb les entitats que van participar en la comissió de reconstrucció per a presentar-los la proposta fiscal que va fer Compromís fa dos setmanes i que puguen "fer més aportacions a aquestes mesures". "Això és el que anem a treballar aquests dies, en espera que arriben els pressupostos per a començar a treballar", ha subratllat.

Sobre este tema, Ferri espera "aportacions positives", i ha lamentat que l'última vegada "alguns no van treballar". "Escoltarem tots els grups a veure què aporten, i treballarem mà a mà amb el Consell perquè siguen els millors pressupostos que puguen tindre els valencians", ha assenyalat.

"SUMAR EL MÀXIM DE GENT POSSIBLE"

Preguntat sobre si els "molesta" que Puig es reunisca amb Cantó, Ferri ha indicat que a Compromís "no els molesta que reba a ningú". "En una democràcia s'ha de parlar amb aquests grups que estan dins de la democràcia i han de ser rebuts", ha considerat.

Per açò, ha insistit que "l'important no és qui participa, sinó què fan aquests pressupostos per als valencians". Ferri ha opinat que els valencians "necessiten uns pressupostos que aporten ara més que mai als drets dels valencians que estan garantits en totes les lleis d'aquests anys".

Per a açò, ha apostat perquè aquests recursos s'obtenen per "el finançament i per la via impositiva, que els més rics facen una aportació extra per a ajudar al fet que aquests pressupostos puguen ser garants dels drets dels valencians".