Tom abandona solo 'La isla de las tentaciones' tras la hoguera de confrontación con Melyssa

La hoguera de confrontación entre Melyssa Pinto y Tom Brusse ha terminado con su relación y con ambas partes abandonando, solas, La isla de las tentaciones. Tras conocerse que Melyssa dejaba el reality como soltera, este domingo se ha desvelado que Tom hará lo mismo por su cuenta.

"No puedo dejar una relación de ocho meses por una nueva persona que he conocido aquí, necesito pensar y ver lo que quiero realmente, y ver lo que mi corazón me dice", le ha dicho a la presentadora, Sandra Barneda. "Me da mucha pena dejar atrás mi relación con Melissa, pero necesito volver a disfrutar de la vida", ha añadido Tom tras la hoguera. "Me quité un peso de encima", ha asegurado, por su parte, Melyssa.

En el anterior programa, Melyssa y Tom se veían las caras en la hoguera de confrontación después de que Melyssa la hubiese pedido tras ver nuevas imágenes de Tom con Sandra, una de las solteras. "No quiero ver más imágenes, no puedo soportarlo. Necesito una explicación", aseguró entonces Melyssa, motivo por el cual pidió una hoguera de confrontación con Tom.

Fue en ese tenso reencuentro ante la hoguera cuando Melyssa le devolvió el anillo de compromiso: "Tu compromiso es mentira. Me has vendido a un hombre que era respetuoso. Me dijiste que si estabas enamorado de mí entrabas aquí y nadie entraría en tu corazón (...) Es una mentira. Regálaselo a Sandra, que debe ser el amor de tu vida", le reprochó.

En mitad de la discusión, Melyssa y Tom vieron juntos las últimas imágenes, en las que Melyssa descubrió que Tom había tenido sexo con Sandra. "Me das asco, eres la peor persona que conozco. Te has acostado con ella. Cerdo", reaccionó entonces Melyssa, que decidió abandonar sola el programa, no sin antes dedicarle unas palabras a Tom: "Todo lo que no me has valorado tú, me valoro yo ahora mismo. Que te vaya muy bien en la vida, no vuelvas a escribirme. Ni a buscarme en la vida".

La marcha de Tom también ha tenido otra consecuencia y ha provocado que Sandra haya decidido también dejar la villa. "No puedo estar aquí, necesito saber hasta qué punto (Tom) ha sido sincero conmigo o no", ha manifestado entre lágrimas a sus compañeros cuando les ha comunicado la noticia.