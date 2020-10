Ciudadanos reclama a sus tres diputados 'díscolos' en Extremadura que "rectifiquen" su actitud o serán expulsados

Así lo ha advertido el vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, en una entrevista en la Cadena Cope Extremadura, recogida por Europa Press, respecto al conflicto abierto en el Grupo Parlamentario de la formación naranja en la Asamblea, tras un escrito registrado por tres de sus diputados en los que establecían un organigrama diferente al que había marcado la dirección nacional, que nombró a David Salazar portavoz parlamentario y coordinador de la formación naranja en Extremadura.

Carlos Cuadrado se ha mostrado "entre sorprendido y preocupado", por la actitud de estos tres diputados, y ha explicado que están "recibiendo muchas llamadas de afiliados que no están entendiendo cómo alguien quiere apropiarse del acta para controlar el proyecto de un grupo parlamentario", ha dicho.

"No entendemos cómo estos diputados nuestros, en medio de una pandemia, están peleándose básicamente por las sillas, o por quién es presidente de grupo".

Ante esta situación, Cuadrado se ha mostrado convencido de que estos tres diputados, que son Marta Pérez, Joaquín Prieto y José María Casares, "rectificarán y pondrán por encima los intereses de los votantes antes que sus escaños", ya que a su juicio "han entrado en un bucle que nadie entiende" por lo que ha confiado en que "rectifiquen, porque el partido no ha tenido ningún movimiento en contra de ellos", ha dicho.

"Nosotros estamos pidiéndoles que rectifiquen, ya que ese no es el camino, y que no hay ningún problema en que puedan continuar y puedan trabajar", ha aseverado Carlos Cuadrado, quien ha añadido que "si no rectifican desde luego tendremos que tomar las medidas" que pasarían por la expulsión del partido.

Cuadrado ha recordado que los estatutos de Ciudadanos "son muy claros", y no pueden permitir "que la gente se los salte", por lo que ha advertido que "si la actitud es la misma que la de Fernando (Rodríguez), los resultados serán los mismos que los de Fernando".

Así, y respecto a la situación de Fernando Rodríguez, que en el último pleno tomó posesión del acta de diputado de la Asamblea de Extremadura a pesar de haber sido expulsado de Ciudadanos unos días antes, Carlos Cuadrado ha aseverado que se vieron "obligados a tener que hacer esta expulsión".

Y es que, según ha relatado Cuadrado, antes de tomar posesión del acta, Fernando Rodríguez "ya se había nombrado presidente, ni más ni menos, del Grupo de Ciudadanos en la Asamblea", un movimiento que la dirección nacional del partido no esperaba, por lo que le tuvo "que abrir un expediente express, en el que tuvo un tiempo para alegar, pero estas alegaciones no llegaron y a fecha de hoy, está expulsado".

Una expulsión que Fernando Rodríguez "tiene la posibilidad de recurrir", pero hasta el momento "no le consta" que haya presentado ningún recurso, ha confirmado el vicesecretaario general de Ciudadanos.

Ante esta situación, Cuadrado ha considerado que "no tiene mucho sentido" que Fernando Rodríguez, que ha sido expulsado de la formación naranja, tome posesión de su escaño "y la Asamblea lo coloque dentro de nuestro grupo parlamentario", tras lo que ha reafirmado que "la lógica lo que lleva es que pase a ser diputado no adscrito", ha dicho.