Oltra defèn els canvis d'alts càrrecs perquè "no són enemics de l'estabilitat"

"Els canvis s'han de donar perquè en el segon graó hi ha molta més mobilitat, hi ha més gent. En el Consell només som 12", ha sostingut després del ple setmanal, preguntada pel nomenament de Belén Bachero com a sotssecretària en la Conselleria de Justícia en substitució de José Gabriel Olmo.

Bachero era fins ara secretària autonòmica de Cooperació, amb el que Oltra ha destacat que "és obvi que hi ha una confiança que ha fet un bon treball i que ho va a seguir desenvolupant en un altre departament".

Al seu juí, els canvis de lloc "en un moment donat no són enemics de l'estabilitat; al contrari, també donen estabilitat".

La també coportaveu de Compromís ha desitjat sort a l'ex-delegat de Govern Juan Carlos Fulgencio (PSPV) com a nou coordinador de Rodalies a la Comunitat Valenciana, nomenament realitzat aquesta setmana pel ministre de Transports, José Luis Ábalos. "Sort i molts encerts perquè no té una tasca fàcil, tots sabem com estan els trens a Castelló. Molt d'ànim", ha manifestat.