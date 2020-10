Consultorio de Vivienda: "La presidenta ha cerrado con llave el portal desde las 10 de la noche, ¿puede hacer esto?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Cuántas personas pueden acudir a una junta

PREGUNTA Una vivienda tiene un solo propietario, ¿cuántas personas de su entorno o familiares pueden acompañarle a la reunión de la junta de propietarios?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En principio a la junta debe asistir un solo representante de la vivienda aunque la junta puede autorizar que le acompañe otra persona como por ejemplo un abogado.

Fuman marihuana

PREGUNTA Hace un mes vinieron unos vecinos, fuman marihuana dentro del apartamento y todo ese mal olor se viene a mi cuarto. He puesto quejas a la policía y a la oficina pero el mánager de esta me dice que no puede hacer nada.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si el olor proviene de los respiraderos, únicamente puede consultar si puede instalar algo para mitigar el olor. El consumo para uso propio y en el interior de una vivienda particular no está prohibido.

Compresor de aire acondicionado

PREGUNTA Hace años se instaló un compresor de aire acondicionado en un patio de uso privativo. Se colocaron los soportes a un metro de la puerta de salida al patio.

Hoy en día yo soy el propietario y llevo un año hablando con la comunidad y con el propietario del aire acondicionado para que lo reinstalen en la terraza comunitaria de la finca donde afortunadamente hay mucho espacio y la respuesta de ambos es negativa, según ellos la instalación a un metro del acceso al patio es adecuada y ni lo van a mover. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si han transcurrido más de 5 años de la instalación, la obra ya ha prescrito. Además, deberá comprobar si para ello contó con la autorización de la junta.

Quién arregla las baldosas de la terraza

PREGUNTA Tengo una terraza, sin cerrar, en la que debido a unas obras de mejora en la fachada se comenzaron a levantar las baldosas del suelo. Esto se reclamó y la empresa que acometió las obras dio un presupuesto a la comunidad para arreglarlo.

Tras años reclamando la situación de la terraza, se realizó una junta de vecinos en la que decidieron que como el resto de vecinos no pisa mi terraza, que lo arregle yo.

En reuniones anteriores se aprobó derrama para arreglar el suelo de un patio de la comunidad del que sólo hacen uso los vecinos del primer piso, y también se aprobó derrama para cambiar los cristales del vecino del bajo por unos de espejo, debido a la instalación de una rampa de acceso al portal.

Según tengo entendido, y según la ley horizontal, y no sé si esto es correcto, las terrazas son de la comunidad, independientemente de que el resto de vecinos las visiten o no. Y la comunidad debería hacerse cargo del arreglo del suelo de la terraza. ¿Esto es correcto?

El seguro de mi casa me ha dicho que denuncie a la comunidad y no se hace cargo del arreglo, y el seguro de la comunidad tampoco se hace cargo. ¿Pueden aclararme este punto?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Como regla general, en las terrazas comunes de uso privativo, cono es el caso, el mantenimiento del suelo le corresponde al propietario debido al uso que realiza.

No obstante lo anterior, este caso es diferente toda vez que la causa no está en su uso sino en las obras realizadas. En ese caso, debe hacerse cargo la comunidad.

¿Peligro por el portal cerrado?

PREGUNTA En mi bloque sólo hay 4 viviendas. Al ser pocos (y yo estar de alquiler) dice la presidenta que no hay dinero suficiente para una puerta del portal nueva. El problema está en que a veces cierra demasiado de golpe o no cierra del todo, por lo que ha impuesto la norma de que se cierre siempre a partir de las 22:00 con llave.

Entonces hay veces que aun así durante el día te la encuentras cerrada. Creo que esto es un problema de seguridad ya que ante un incendio o emergencia es la vía de escape y no podría estar cerrada con llave.