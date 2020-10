Zones d'accés separat en el Cementeri General i un 50% més de reforç en l'EMT per a Tots els Sants

Les regidories de Cementeris i de Mobilitat Sostenible de València han reforçat enguany l'operatiu especial de Tots els Sants en el marc de les exigències i pautes derivades de la pandèmia de covid-19.

Els responsables de les dues àrees, els regidors Alejandro Ramón i Giuseppe Grezzi, respectivament, han presentat aquest dijous el dispositiu, i han fet una crida a la ciutadania perquè realitze les visites als cementeris "de manera escalonada", per a evitar aglomeracions.

La principal novetat de la celebració enguany afecta al Cementeri General, que es dividirà en sectors, entre els dies 24 d'octubre i 2 de novembre, amb accessos separats i independents cadascun, de manera que es puga garantir que no se supera l'aforament màxim establit per les autoritats sanitàries.

La necròpoli es compartimentarà en sis grans zones independents, i s'instal·larà un comptador automàtic digital de visites en cadascun dels accessos. D'aquesta manera, es podrà controlar en tot moment l'aforament de cada zona i, si en un moment donat s'arriba al límit, es paralitzarà l'entrada a ella fins que no s'assegure la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries. Els aforaments màxims de cada zona s'han establit en funció de la superfície d'aquestes.



Zonificació del Cementeri General de València. Ayto. València

Així ho ha explicat el regidor de Cementeris i Serveis Funeraris, Alejandro Ramón, qui ha instat a la ciutadania a no prolongar innecessàriament els temps d'estada dins dels recintes. L'edil ha subratllat que "davant la previsió de la tradicional gran afluència de visitants als cementeris municipals, l'Ajuntament escometrà un esforç molt important en mitjans humans i materials per a complir amb el protocol de mesures sanitàries proposades per la Conselleria de Sanitat".

Per a això, des de Cementeris s'ha reforçat la plantilla habitual dels recintes amb 46 operaris més (el que suposa un increment del 105% respecte a altres anys); i així mateix es preveu instal·lar dosificadors de gel en totes les portes; es col·locaran més de 400 cartells informatius en tots els cementeris; s'instal·laran 20 comptadors digitals per al control de l'aforament; i se situaran 250 metres de clos delimitador de zones i accessos.

Quant als cementeris perifèrics (Benimàmet, Cabanyal, Campanar, Grau, Massarrojos i El Palmar) només serà necessària la diferenciació d'accessos i eixides, atés que la seua grandària és més reduïda, ha explicat el regidor.

Per part seua, el delegat de Mobilitat Sostenible i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, ha exposat també el reforç del transport públic per a aquests dies. L'EMT reforçarà les línies 9, 10, 18 i 99 des del 24 d'octubre fins a l'1 de novembre amb un increment del 50% del servei respecte a l'any passat "tenint en compte les necessitats actuals de la pandèmia", ha explicat el regidor, qui ha afegit que "a més, personal d'EMT controlarà l'accés als autobusos en el Cementeri General per a garantir que es respecten les mesures de seguretat".

En previsió que els desplaçaments s'intensifiquen especialment el cap de setmana del 31 d'octubre i l'1 de novembre, l'EMT duplicarà el servei que ofereix un cap de setmana habitual. I, així mateix, aquests dos dies posarà en servei una línia llançadora amb un recorregut especial des del centre urbà (carrer del Periodista Azzati) fins al Cementeri General, mentre el dia de Tots els Sants una altra línia connectarà el tanatori amb l'ampliació del cementeri.

A tot això se sumarà un equip d'informadors a peu de carrer, que es localitzarà en els intercanviadors, a l'entorn de la plaça de l'Ajuntament, en l'entrada principal al cementeri i en l'accés al tanatori municipal. A més, es col·locaran cartells informatius en les parades, es reforçarà el servei de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) i s'informarà a través de les xarxes socials.

Tant Ramón com Grezzi han apel·lat a "la col·laboració de la ciutadania amb la finalitat de minimitzar els riscos", i han recomanat no deixar les visites per a l'últim dia, prioritzant la setmana anterior amb la finalitat d'evitar aglomeracions; mantindre les distàncies de seguretat; i recordar l'ús obligatori de mascareta així com la rentada de mans amb gel higienitzant, que estarà a la disposició dels visitants en tots els accessos.

Grezzi demana serveis mínims del 85% en la vaga del 31

El president de l'EMT s'ha referit als aturs convocats pel comité d'empresa de l'EMT, que també afecten el dia 31 d'octubre, i ha anunciat que s'ha presentat un escrit davant la Conselleria en el qual se sol·licita "la revisió dels serveis mínims del 60%" i es demana que "es tinga en compte el context de crisi sanitària actual".

Grezzi ha fet una crida a la responsabilitat, i ha mostrat la seua preocupació per les aglomeracions que es poden produir durant els aturs, per la qual cosa ha proposat que els serveis mínims siguen "del 85% per a evitar problemes d'ocupació en autobusos i parades durant la pandèmia".

Zonificació per a l'entrada i eixida al Cementeri General

· ZONA 1: Seccions 4a Esq, Civil, 6a Esq, 7a Esq i 18a

· ZONA 2: Seccions 1a, 2a completes, 3a Esq, 5a Esq, 8a Esq, 10a, 11a, 13a, 14a i cementeri musulmà antic.

· ZONA 3: Seccions 3a Dta, 4a Dta, 5a Dta, 7a Dta, 8a Dta, 9a Dta, Neutre, 12a, 15a, 16a i 17a

· ZONA 4: Secció 19a

· ZONA 5: Secció 20a

· ZONA 6: Secció 21a, cementeris jueu i musulmà.