Coronavirus.- El brot amb 30 positius en un alberg de Sagunt està "controlat" i "no existeix situació d'alarma"

En una roda de premsa, Moreno ha assenyalat que "s'estan seguint les indicacions de les autoritats competents, així és que no existeix una situació d'alarma en la ciutat i no es planteja des de Conselleria cap mesura excepcional". "Continuarem en la posició de coadjuvants amb la Conselleria i seguirem esperant instruccions de la Conselleria per a continuar engegant totes les mesures i assegurar-nos que l'evolució és correcta", ha indicat.

Segons el primer edil, s'ha fet entrega de material de seguretat i prevenció, com mascaretes o gel hidroalcohòlics, a més d'equipament bàsic necessari per a una situació de pandèmia així com alimentació bàsica perquè aquestes persones, en la seua majoria migrants, "tinguen una convivència digna per als dies que han d'estar confinats atés que són gent en la seua majoria amb molt pocs recursos i que habitualment els pocs diners que generen treballant ho fan per a manar-ho a les seues famílies".

D'altra banda, des de l'Ajuntament s'està gestionant un dispositiu comú entre la Policia Local, la Policia Nacional i la seguretat privada perquè hi haja un control d'entrades i eixides de la Casa Nova, ja que està confinada, i així evitar la propagació del virus.

El primer edil ha llançat un missatge de "tranquil·litat" a la ciutadania ja que malgrat que en els pròxims dies la incidència del virus en la ciutat "serà una mica major" per aquest brot.

EVITAR SITUACIONS XENÒFOBES

D'altra banda, l'alcalde també ha volgut "enviar un missatge per a evitar possibles situacions xenòfobes a causa que aquest brot afecta persones migrants".

"Sagunt és una ciutat acollidora i tenim moltíssimes persones migrants entre els nostres veïns i veïnes, òbviament solament una xicoteta part està en la Casa Nova, però la nostra ciutat és molt diversa i per tant seria molt trist que a més d'aquesta situació excepcional de coronavirus, generàrem situacions de tensió arran de qualsevol tipus de comportament racista o xenòfob, per la qual cosa sol·licite comprensió per part de la ciutadania", ha manifestat l'alcalde.

Quant a la situació dins del Casa Nova, l'alcalde ha indicat que existeix un protocol pel que fa als banys i les dutxes i que "era molt important que es realitzara una desinfecció i, per açò, se'ls ha donat els materials perquè la duguen a terme, però mentre hi haja positius dins de la Casa, no té sentit que fem una desinfecció completa de tota la instal·lació, la qual cosa sí és important és que estiguen diferenciades les zones on estan els positius i els negatius per a evitar contagis entre ells".