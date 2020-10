Tom Brusse pide perdón por sus insultos en árabe en 'La isla de las tentaciones' y cuenta por qué se enfadó tanto

Si hay una persona que de verdad ha caído en la tentación, ese ha sido Tom Brusse, quien acudió a La isla de las tentaciones con su novia, Melyssa Pinto, y le fue infiel con la tentadora Sandra. Este miércoles, la pareja ofreció uno de los 'momentazos' televisivos que más han marcado a los espectadores: una hoguera de confrontación en la que la catalana le puso los puntos sobre las íes al marroquí y se marchó del programa descubriendo que no quería estar con él y que ahora se valoraba más a sí misma.

Pero durante la discusión de ambos, hubo un momento que llamó mucho la atención en redes, pues Melyssa le preguntó si se imaginaba lo que pensaría su madre, algo que enfadó a Tom y le hizo levantarse. En ese momento, el joven gritó "No vas a empezar a hablar de mi madre, ¿vale?" y luego dijo algo en árabe.

Los tuiteros rápidamente identificaron que lo que había dicho era algo como "Me cago en el coño de tu madre", una traducción aproximada que es "una frase que en Marruecos es muy tocha y jodida".

Rápidamente, Tom Brusse se pronunció en sus stories de Instagram sobre este tenso momento y pidió disculpas por haberse puesto así: "Lo siento mucho, de verdad. Yo nunca insulto, no está en mi educación insultar. Pero esta noche he insultado sin querer porque estaba harto, por los nervios de la hoguera".

"A veces intentan hacerme daño con un tema que no quiero hablar. Y lo han conseguido esta noche", añadió. "Pido disculpas, la verdad que me da un poco de vergüenza haber hecho eso [...] Yo no insulto, yo hablo las cosas, así que lo siento".

Poco después, entre los mensajes de apoyo que le mandaban y que compartió en sus historias, puso un texto de un usuario con el que confirmó que su madre "murió antes de empezar La isla de las tentaciones", motivo por el que el comentario de Melyssa le molestó tanto.