El arzobispo de Toledo pide no bajar las colectas en este Domund 2020: "Algunos misioneros no tienen ni para comer"

"En el tiempo de la pandemia las diócesis más pobres que están en los países menos desarrollados, se mueren de dolor, de enfermedad, de muerte, de falta de medios. Colaboremos todos a través de nuestra Delegación de misiones para que nos les falte nunca nuestra oración, solidaridad y donación generosa en estos momentos tan críticos, de crisis sanitaria, económica y social", ha continuado Cerro.

Entre las tres claves a tener en cuenta en este Domund especial que celebrará en el Santuario de Guadalupe en el Jubileo, ha destacado la generosidad misionera en este tiempo de crisis. "Este Domund es una llamada a que se intensifique la vocación misionera como respuesta a un mundo necesitado más que nunca del Amor Redentor de Jesucristo", ha señalado el arzobispo toledano.

Asimismo, ha pedido no bajar las colectas. "Algunos misioneros me escriben literalmente que no tienen ni para comer, ni para vivir, ni fuerzas sus feligreses para acercarse a las parroquias. Todos debemos colaborar en las colectas misioneras. Esta del Domund es una colecta que no debemos perder de vista, que es clave para las misiones para seguir evangelizando. Seamos muy generosos con los pobres más pobres, es decir a aquellos que necesitan que les llegue la buena noticia de la Salvación", ha solicitado.

Por último, ha recordado que "Toledo es diócesis misionera siempre". "Nuestros misioneros hacen una labor tan grande en tantos lugares, donde el corazón de Jesús es siempre llevado a los más necesitados", ha apuntado.