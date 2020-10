Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban aclaran cómo está su relación tras su monumental bronca: "Ya no es igual"

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban protagonizaron el pasado mes de junio una monumental bronca en Sábado Deluxe que terminó con el abandono del presentador en pleno directo. La polémica se trató durante varios días en los platós de Telecinco hasta que, finalmente, ambos hicieron las paces. Asimismo, su relación ya no es la misma, tal y como contaron el pasado miércoles.

"Creo que desde el sábado aquel lo nuestro no es igual… pero por tu parte", opinó el conductor del magacín sobre la trifulca, la cual empezó con las críticas de la de Paracuellos al Gobierno por su gestión de la Covid-19.

"Es verdad, claro que no es igual", confesó la tertuliana antes de aclarar que aún siente cariño por su compañero: "No es que te haya dejado de querer". Sin embargo, admitió que no le apetecía hablar sobre su comentado enfrentamiento.

Por ello, tras las insistencias del presentador sobre sus sentimientos hacia él, Esteban respondió tajante: "Sí que siento lo mismo por ti, lo que pasa es que dijiste cosas que a mí me dolieron mucho. El pasado es pasado, pero claro, yo también tengo mi corazoncito como lo tienes tú".

Tras sus palabras, el conductor del espacio de Mediaset se quejó de que ya no recibía los mismos saludos que antes y que sus conversaciones son diferentes. "Antes hablabas más conmigo",valoró. "Fue todo desmedido", apuntó, entonces, la colaboradora, que recibió unas últimas palabras conciliadoras por parte de Vázquez: "Es como si no hubiera pasado nada".