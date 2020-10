Fernando de Yarza en los XIV Premios 20Blogs: "Sin periodismo no hay libertades, ni justicia social ni progreso económico"

La XIV gala de los Premios 20Blogs, celebrada este jueves, ha sido ejemplo del férreo compromiso que Henneo y 20minutos mantienen con el periodismo y con todos aquellos que, haciendo uso de las nuevas tecnologías, se comprometen a informar, divulgar o reflexionar desde el rigor.

Fernando de Yarza, presidente de Henneo, 20minutos y de Wan-Ifra, por lo que representa a 18.000 publicaciones de 120 países del mundo, ha transmitido su enhorabuena a los finalistas y a los premiados, cuyos blogs "abren un diálogo infinito basado en vuestra capacidad de generar confianza y vuestra generosidad".

Durante su discurso, broche final del concurso más importante de la blogosfera de habla hispana, felicitó a Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, la pareja de pediatras que se alzaron con el gran premio de la noche, destacando el nexo de unión compartido con su blog: "atender a las preocupaciones cotidianas de nuestros lectores es también una de nuestras señas de identidad".

También tuvo palabras de elogio para el Club de Malasmadres, liderado por Laura Baena, premio especial a la personalidad online del año: "Qué bien os habéis bautizado con ese nombre tan expresivo, capaz de resumir la injusta culpa con que se intenta cargar a las mujeres que no renuncian: ni a su vida profesional ni a su vida laboral. Es una alegría premiaros. No solo porque tengo tres hijas, y no quiero que renuncien a nada, sino porque estoy inmerso en una tradición empresarial de mujeres presidentas-editoras, y comprometido firmemente con la igualdad".

"Vivimos estos aniversarios, esta entrega de premios, motivo de orgullo por el trabajo bien hecho, en un escenario muy complicado para los medios"

El presidente de Henneo recordó que la decimocuarta entrega de estos premios, los más importantes de la blogosfera de habla hispana, coincide con el 125 aniversario de Heraldo de Aragón y el 20 aniversario de 20minutos: "Vivimos estos aniversarios, esta entrega de premios, motivo de orgullo por el trabajo bien hecho, en un escenario muy complicado para los medios de comunicación. Nuestro oficio lleva años sumido en una compleja crisis, a la que se han sumado los estragos causados por la pandemia. Un virus que se ha cobrado más de millón de víctimas en todo el mundo, decenas de miles de ellas en España. Estamos al lado de sus familias, y también de quienes luchan contra el virus".

"Vivo de cerca las amenazas que sufre la libertad de expresión. Defenderla y promoverla es nuestro primer objetivo: sin periodismo, no hay democracia. Y sin democracia no hay libertades, ni justicia social ni progreso económico", continuó Fernando de Yarza, incidiendo en su compromiso diario de "crear espacios editoriales basados en la defensa de los valores democráticos, es decir constitucionales; que consagran el derecho a emitir información veraz y que son los que han hecho posible esta España plural y solidaria, cuya unidad simboliza la Jefatura del Estado que con tanto acierto encarna Felipe VI".

Por último, recordó el valor de los lectores, que "han vuelto su mirada, con una confianza que en algunos momentos había mermado, a la prensa de calidad. Son el mejor estímulo para cumplir nuestro deber de informar, de formar y de entretener".