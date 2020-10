Tu horóscopo diario: jueves 15 de octubre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 15 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Pedirás respeto para tus ideas y eso es bueno, pero también que escuches a los demás y que te propongan las suyas. Mantén tu mente abierta y verás cómo aprendes hoy algo muy interesante y positivo. Esa es la actitud más inteligente para ti.

Tauro

Consigues contactar con alguien, a través de la tecnología, que te va a venir muy bien para un negocio o un asunto que tienes ahora en perspectiva. Tejer la red no es fácil pero poco a poco lo conseguirás. Ya verás como no es algo imposible.

Géminis

Combatir el estrés será hoy una tarea que debes encarar con todas tus fuerzas. Ojo con querer hacer demasiadas cosas, porque algunas saldrán seguramente mal y luego te arrepentirás de ello. Ve paso a paso para asegurarte el resultado.

Cáncer

Eso que vas a ver en las redes sociales quizá te provoque un poco de envidia y eso no es sano. Deja que cada uno siga su vida y tu sigue la tuya sin pensar en lo que tienen o no los demás. Serás más feliz si valoras lo mucho que posees en tu interior.

Leo

Eso que has celebrado hace muy poco es algo que te ha costado bastante conseguir. Recuperas algo, quizá un bien material o un dinero que te sacará de otros apuros y vas a sentirte con mejor ánimo. Todo comienza a tener un mejor tono para ti.

Virgo

Ser consiente de tus defectos es algo muy importante ahora porque intentar corregirlos es una tarea a la que te enfrentas pero que te va a hacer mucho bien. Conocerse mejor es muy liberador. Hay cosas que cambias para mejorar mucho.

Libra

Si eres capaz de decir lo que piensas en un grupo social o en el trabajo sin ninguna crispación aunque con total asertividad, respirarás con mucha más tranquilidad. Ya no debes preocuparte más por lo que piensen los demás. Ganarás su respeto.

Escorpio

Es probable que tengas que pedir ayuda a la familia en algo relacionado con las cosas más cotidianas y domésticas, incluso si no vives con ella. Hay ciertos temas que hoy te van a hacer estar con estrés. Organiza mejor tus obligaciones.

Sagitario

Hoy no podrás rechazar una invitación, incluso si es de manera virtual, para hacer algo divertido que te va a poner en contacto con personas que te harán pasar un buen rato. Verás cómo lo pasas bien e incluso descubres virtudes ocultas en una de ellas.

Capricornio

Es posible que hoy los temas de negocio sufran un retroceso y eso te hará replantearte muchas cosas, incuso tu espacio físico, un cambio de vivienda o de lugar de trabajo. Piénsalo despacio todo y no tengas miedo en adoptar un modo de vida más sencillo.

Acuario

Si no te lo tomas con calma, es mejor que no quieras saber una información sobre terceras personas que te puede afectar mucho. En cualquier caso, espera a que te lo comenten en persona, sea lo que sea. No des crédito a lo primero que te cuenten.

Piscis

Tendrás que preocuparte de una persona de cierta edad a la que deberás echar una mano en un tema legal o de documentos que se está poniendo enrevesado y para ti será mucho más fácil conseguir la solución. Ese tiempo lo recuperarás con creces.