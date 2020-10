El burdeos será el color estrella en el maquillaje este otoño y estas son sus claves

Si hay un color que va a reinar sobre los demás esta temporada en el maquillaje, va a ser sin ninguna duda el burdeos. Tanto nuestros labios como nuestros ojos van a ser presas de uno de los colores más potentes de las paletas.

Desde que la maquilladora Charlotte Tilbury dejó claro que el eyeliner negro ya no era imprescindible, el mundo del maquillaje ha evolucionado hacia colores más brillantes y llamativos. Y entre los favoritos de Tilbury, no puede faltar el color burdeos, que lo implementa en gran cantidad de sus creaciones.

Desde que la maquilladora sentó precedente con este color cuando se va el verano, poco a poco el burdeos se ha convertido en un básico, aunque de momento está relegado para las más atrevidas que no les importa dejar el negro en el cajón.

Lo bueno de este color es que, pese a no ser habitual, puede llevarse tanto en el día a día, como en eventos más especiales con solamente cambiar su grosor o acabado.

Para un acabado más suave, Tilbury acude a sombras en polvo de ese color para difuminar todo lo posible el trazo sin perder la forma. Pero cuando quiere que sea el protagonista, no duda en utilizar el lápiz Walk of No Shame de su propia marca.

En cuanto a los labios, pese a que van a estar tapados por una mascarilla la mayor parte del tiempo, nunca es mal momento para sorprender una vez tengamos que quitárnosla, ya sea cuando nos sentemos en una cafetería o en una terraza de un bar.

Este otoño, el burdeos será el nuevo rojo. Una de las grandes ventajas, es que este tono favorece a todo tipo de pieles, desde las más pálidas hasta las más oscuras, por lo que se trata de una apuesta segura.

A la hora de querer combinarlo con el resto del maquillaje, este color no ofrece ningún tipo de limitación, ya que lo podemos acompañar con un look más natural en nuestros ojos para tener una apariencia más casual, o con un ahumando y pestañas postizas si queremos pasarnos al lado vampy.

Finalmente, también es un color que se presta mucho a jugar con los volúmenes del labio, utilizando el burdeos en los extremos y un poco de rojo en el centro para dar la sensación de unos labios más carnosos.