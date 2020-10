Fiscal i acusació exposen les vides paral·leles de la "viuda desconsolada" 'Maje': "La seua religió és la mentida"

En el juí més mediàtic dels últims anys en l'Audiència de València, el magistrat-president de jurat ha demanat al tribunal popular -cinc dones i quatre homes- que únicament tinguen en compte la prova practicada en el juí, no allò sentit amb anterioritat i ha subratllat la importància de fonamentar el veredicte.

Les dos acusacions han presentat l'acusada com una dona manipuladora, -"la seua religió és la mentida", ha indicat l'advocat de la família d'Antonio- mentre que Salvador estava "perdidamente enamorat", i que tots dos van idear un pla conjunt per a assassinar el marit, després de fer creure ella al seu amant que el matrimoni era "insostenible" i que patia maltractament psicològic.

El fiscal sosté que Salvador, per a qui demana 18 anys de presó, estava molt enamorat de Maje, que li havia fet creure que tenia problemes amb Antonio, amb qui s'havia casat al setembre del 2016, i li va demanar que ho matara per ella. Junts ho van planificar i van acordar que ho mataria ell a soles en el garatge on aparcava el cotxe de l'empresa, atacant-ho per sorpresa amb un ganivet al matí.

Per a açò, l'acusada, per a qui es reclama 22 anys de presó, li va donar les claus i li va proporcionar informació detallada mentre que l'acusat va comprar al juliol un ganivet de cuina, abans d'anar-se'n de vacances amb la seua dona i la seua filla.

Tots dos van decidir dur a terme el pla el 16 d'agost del 2017, nit en la qual ella va avisar el seu marit que havia canviat la guàrdia i treballaria a la nit, malgrat que no era cert. I Salvador ho va matar de huit punyalades, quatre en el cor, abans de desfer-se del ganivet en una parcel·la de la seua propietat a Riba-roja, segons el relat de l'acusació pública.

El fiscal, en la seua exposició, ha recalcat que van elaborar un pla "molt intel·ligent" per a matar Antonio, qui no va poder defendre's de l'atac a traïció i després va exercir el paper de "viuda desconsolada". En aquest context, ha posat l'accent que Salvador "no és un psicópata, no té addiccions, no coneixia a Antonio, no tenia res en contra d'ell", per la qual cosa ha llançat a l'aire la pregunta de "com és possible que una persona així mate una altra en la forma en la qual ho va fer".

UNA RELACIÓ MÉS

Ací és, segons el fiscal, on entra el "paper criminal" d'ella, un assassinat que no hauria existit sense la seua participació. Però, mentre que per a Salvador la relació era "única i exclusiva", i estava totalment i perdidamente enamorat", per a ella era "una més" i ha enumerat, a més d'altres relacions abans de les noces: la de Tomás, a qui al juny li va dir que desitjava la mort del marit; de José Antonio, amb qui va estar la nit d'abans i va quedar en el mateix moment en el qual Salvador li explicava els detalls del crim; de Manuel, un altre company d'hospital, i amb Sergio, a qui va conéixer el 8 de setembre, als dies del crim.

El fiscal sosté que el pla va ser "molt intel·ligent" pel lloc i "impossible" en cas que es duga a terme sense els detalls que li va facilitar ella sobre la plaça de garatge, les claus o les mentides al marit sobre el canvi de torn.

"Tenia en les seues mans salvar a Antonio en tot moment i facultat de decidir si moria o no", ha sostingut, per a enumerar que ella es beneficiava de la mort per les assegurances de vida, la pensió de viudetat, la liquidació de l'herència i perquè ell li molestava.

Encara que el crim no era fàcil d'aclarir, per la falta de càmeres, testimonis, petjades o restes i el lloc triat, es va veure des del principi que 'Maje' mentia, ha exposat: "D'una banda, es mostrava com a viuda desconsolada i, per un altra, com algú alliberada que gaudia, estava feliç i se'l passava bé".

No obstant açò, el 8 de novembre l'acusada va cometre un error perquè en una conversa amb Salvador ell va plorar, i van poder esbrinar que tenien un altre mòbil només per a ells, el qual es va intervenir per orde judicial i va permetre saber que estaven parlant de com salvar-se quan el cercle s'estrenyia.

A més, ha posat de rellevància els canvis de versió d'ella i contradiccions i que en un acarament al març ell es va negar a contestar però, una vegada trencada la relació, es va mostrar penedit, va confessar que havia sigut ell però per petició d'ella i de conformitat amb el pla modelat.

ERA UN "OBSTACLE"

Per part de l'acusació particular, la qual representa als pares i germans del mort, s'ha explicat al jurat que estan per a "expressar les paraules que Antonio podria haver dit". Així, sosté que mentre que la víctima estimava "profundament" la seua dona, ell per a ella era un "obstacle" però el divorci no era la manera d'aconseguir de manera plena totes les seues pretensions econòmiques ni estava contemplat en les creences religioses de la família d'ella.

"La seua religió és la mentida, pot portar quatre vides paral·leles i donar quatre versions diferents amb els homes amb els qui mantenia relacions sexuals" segons la seua conveniència, ha defès el lletrat de la família d'Antonio, qui ha indicat que Maje es va casar "per ser el centre de la festa" i utilitzava als seus amants i, mitjançant "la manipulació constant", va arribar a convéncer a Salvador del crim després d'haver-ho intentat amb un altre. Aquesta acusació eleva a 25 anys la petició de presó per a ella i 20 per a ell.