Francisco Álvarez: “Es importante que los niños se pongan las vacunas, tanto las atrasadas como las que les tocan”

La Asociación Española De Pediatría no deja de incidir en la importancia de que la crisis del coronavirus no afecte al calendario de vacunación de los niños de todas las edades. Aunque la situación no es la misma de los meses más duros de la pandemia, cuando muchos centros de salud estaban cerrados o bajo mínimos, el miedo al coronavirus puede reducir las excelentes coberturas que aún tenemos en España.

El Dr. Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP) insiste en mantener las coberturas vacunales para evitar que enfermedades prevenibles reaparezcan en plena pandemia de Covid-19.

¿Se vuelve a repetir el temor de los padres a llevar a sus hijos a los centros de salud para vacunarse?

No, por suerte, eso fue un problema que tuvimos en marzo, abril y mayo, pero durante el verano se han recuperado bastante las coberturas, que habían bajado mucho, especialmente las de la triple vírica y la varicela, que fue en las que más se notó esta bajada, especialmente entre los menores de 15 meses.

¿Se han recuperado ya las coberturas perdidas de la primera ola del coronavirus?

Durante el verano, los centros de salud trabajaron duramente y se han recuperado ya del todo, al menos en la Comunidad de Madrid, que es donde tenemos más datos objetivos, pero en el resto de comunidades también se ha hecho el mismo trabajo. Tenemos que recordar que, por suerte, las coberturas vacunales en España son muy altas, son el espejo en el que se mira Europa, y hay que seguir manteniéndolas, no bajar la guardia porque no sabemos cómo puede evolucionar la pandemia.

¿Cómo convencemos a los padres de que es completamente seguro vacunar a sus hijos en estas circunstancias?

Diciéndoles que no tengan miedo, porque tanto en los centros de salud como en los hospitales estamos preparados para minimizar el riesgo de coronavirus. Para vacunar a sus hijos, que no vayan directamente, que llamen antes por teléfono para pedir cita, y se les dará en un horario en el que no haya nadie y en una sala limpia, en la que no haya casos de niños sospechosos de tener coronavirus. Pero es importante que se pongan las vacunas, tanto las atrasadas como las que les tocan por edad.

¿Por qué es importante que los niños no pierdan vacunas ni dosis de vacunas?

Porque podrían reaparecer algunas enfermedades. Obviamente, por tres meses de bajada de coberturas, no va a pasar, pero si esto se mantuviera en el tiempo, sí podría suceder, porque nosotros podemos olvidar a las enfermedades, pero ellas no nos olvidan a nosotros. Hay que poner, tanto las vacunas del calendario financiado, como las que recomendamos desde la Asociación Española de Pediatría y que no están financiadas, que son las del rotavirus y el meningococo B en lactantes, la del meningococo tetravalente a los 12 meses y la del papiloma humano en varones. Queremos insistir en que estas vacunas estén financiadas, porque estas enfermedades son tan importantes como las otras.

¿A qué edad es más importante?

Es importante en todas las edades, pero es aún más importante la primovacunación, en las primeras vacunas, que se suelen poner en los bebés en los primeros 15 meses. Las de refuerzo también lo son para mantener la inmunidad en el tiempo, pero las primeras lo son más.

La OMS advierte sobre el peligro de brotes de sarampión. ¿Existe ese riesgo en España?

Por suerte, es España ese riesgo es muy pequeño, porque estamos entre las regiones del mundo en las que se ha eliminado el sarampión autóctono. El año pasado hubo 300 casos, pero no por el sarampión de aquí, sino por casos que venían de fuera. Pero es cierto que la OMS está preocupada porque hay muchos lugares en el mundo donde el sarampión va a matar a muchos niños, muchos más que el coronavirus, sobre todo regiones de África y Asia.

"Hemos pedido, como un objetivo a corto plazo, que incluya a los niños de seis meses a cinco años entre los grupos de riesgo de la vacuna contra la gripe"

Este año incluso recomiendan que se vacune a los niños de más de seis contra la gripe, ¿por qué?

Bueno, esto tenemos que matizarlo, porque fue un titular que se sacó en la prensa y no es exactamente así. Tanto al OMS como los centros de prevención de enfermedades de Europa recomiendan la vacunación de la gripe de todos los niños entres 6 meses y cinco años de edad, tanto para protegerlos individualmente a ellos, porque son los que empiezan con la gripe, como a los mayores, que son a los que contagian los niños. Sin embargo, este año, con la enorme cantidad de vacunas que han comprado tanto el ministerio como las comunidades, los laboratorios no van a poder suministrar vacunas a las farmacias, así que esta temporada, por un principio ético, no lo hemos recomendado. Lo que sí hemos pedido, como un objetivo a corto plazo, si es posible ya para la campaña 2021-2022, es que el Ministerio incluya a los niños de entre seis meses a cinco años entre los grupos de riesgo de la vacuna contra la gripe. Nosotros somos favorables a vacunar a los niños menores de cinco años, pero cuando se pueda. Este año entendemos que la prioridad son los grupos de riesgo de siempre y sus convivientes.

Y cuando llegue la deseada vacuna anti-covid, ¿los niños y adolescentes deberán ponérsela?

Antes de la primavera no creo que llegue, y eso sería un objetivo muy optimista, será más bien para el otoño de 2021, y tenemos claro que los niños no van a ser un grupo prioritario en las primeras vacunas. Serán, como es lógico, los grupos de riesgo más el personal sanitario, y el esencial que hace que el país funcione. Luego ya vendrán todos los demás, pero en cuanto sea seguro y efectivo, por supuesto que vamos a recomendar que se la pongan a los niños y adolescentes. Aunque las probabilidades de que tengan complicaciones y no parece que se contagien mucho entre ellos ni a los adultos, la recomendaremos para protegerlos a ellos, a las personas de riesgo que los rodean y para hacer lo posible para acabar con un virus que está paralizando el mundo.