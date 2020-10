Coronavirus.- El Col·legi Major Galileu Galilei de València assegura que els positius actius s'han reduït a 16

La residència assegura, en un comunicat, que "les proves PCR que s'estan realitzant per part del col·legi major Galileu Galilei als residents han donat hui com a resultat que només 16 continuen com a positius". Afig que "mostren una càrrega viral molt baixa i són tots asimptomàtics".

Després del focus registrat, -que va arribar a les 168 persones, al voltant de 130 residents-, els estudiants "han sigut revisats diàriament per l'equip mèdic del Galileu Galilei, actualment compost per quatre facultatius, i s'han realitzat noves analítiques a tots, a instàncies del col·legi major, per a tindre un control exhaustiu de la situació", destaquen. A més, s'han realitzat test a tots els treballadors, cap d'ells va resultar positiu.

"Des del primer moment del confinament dels residents del Galileu Galilei s'ha treballat seguint les directrius de la Conselleria de Sanitat i s'ha estat en permanent contacte amb els responsables de la Universitat Politècnica de València", en el campus de la qual se situa aquest col·legi major de titularitat privada.

"A pesar que el confinament ja ha finalitzat i per part de la Generalitat tots els residents poden fer vida normal, elsresponsables del Galileu Galilei, per responsabilitat, mantindran confinats als estudiants que encara donen positiu fins al seu negatiu", anuncien.

Al llarg dels últims dies, des de Galileu Galilei "s'ha incrementat el nombre de servicis de menjar diari, el personal de neteja ha redoblat la seua tasca i s'han seguit tots els protocols establits per les autoritats sanitàries", incideixen responsables del col·legi major, que compta amb 40 professionals que han treballat "sense descans, a pesar de la pressió mediàtica originada".

A més, de cara la tornada a les classes presencials, prevista per al dilluns 19 d'octubre, "s'ha acordat amb la UPV duplicar la seguretat privada, per a poder previndre de forma estricta davant possibles aglomeracions o situacions no autoritzades".

El col·legi major Galileu Galilei, afigen, "va començar el cursacadèmic respectant i informant als residents de la guia Covid-19elaborada pel Consell de Col·legis Majors Universitaris d'Espanya,a més de protocols més estrictes engegats per mitjà del conveni amb Quirón Salut".

En aquest sentit, subratllen que tots els protocols han sigut auditats i controlats en contractar els servicis de KPI Consulting i Antea Prevenció, per la qual cosa s'ha realitzat "una important inversió econòmica per a actuar per damunt dels requeriments establits per la llei".

"Tots els residents -continuen- van ser informats alseu ingrés en aquest curs en el col·legi major, per a actuar amb responsabilitat cívica davant d'una pandèmia que ens afecta a tots com a societat".

MESURES DISCIPLINÀRIES

Respecte al comité de disciplina del Galileu Galilei, òrgan que regula el compliment de les normes dins del centre i que compta amb un representant de la UPV, està recaptant informació sobre els fets esdevinguts el passat 26 de setembre per a prendre les mesures disciplinàries corresponents. Existeix, a més, una investigació policial en curs, amb la qual el Galileu Galilei ha col·laborat en tot moment, recorden.

I conclouen: "Des de fa 22 anys, el Galileu Galilei serveix a la comunitat acadèmica de València i més de 15.000 joves han estat segurs, s'han format i madurat com a persones en el col·legi major. La tasca del centre donant suport a l'educació va a seguir com sempre, contribuint al desenvolupament de la comunitat acadèmica de València i dels nostres joves".