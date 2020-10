Denunciadas 91 personas en Getxo por no usar mascarilla, beber alcohol en la calle y fumar sin distancia de seguridad

20M EP

La Policía Municipal de Getxo (Bizkaia) ha denunciado, durante el puente del Pilar, a 91 personas por no portar mascarilla, por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y por fumar no respetando la distancia de seguridad, así como a cuatro locales hosteleros por incumplimiento de horario y por no respetar las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno Vasco.